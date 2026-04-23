Mohou na něj pěší, cyklisté a vozidla záchranky, hasičů a policie. Veřejná automobilová doprava ale nikoliv. Tak byl most od počátku koncipován a zamýšlen.
Lidé v internetových fórech teď diskutují, zda je to správně, či nikoliv. Podle dřívějšího vyjádření dopravního podniku i představitelů města by povolení vjezdu aut znamenalo mimo jiné ucpání podolské i zlíchovské strany.
|
Nově se ale objevila petice, která lobbuje za povolení vjezdu motocyklů.
„Předmětem této petice je požadavek na změnu dopravního značení a souvisejících opatření tak, aby byl na Dvoreckém mostě umožněn vjezd jednostopých motorových vozidel a to za podmínek, které neohrozí bezpečnost a plynulost provozu veřejné dopravy,“ píše se v ní.
Adresovaná je pražskému magistrátu, Technické správě komunikací a Ropidu – organizátoru integrované dopravy.
Petice mluví o omezení, které současný plošný zákaz jednostopých motorových vozidel představuje. Argumentuje, že motocykly mají oproti autům výrazně nižší prostorové nároky a jejich vliv na kapacitu komunikace je minimální.
|
Argumentuje například i tím, že na řadě komunikací v Praze je v současnosti umožněn vjezd motocyklů do vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy. A žádá zavedení pilotního projektu, v němž motocykly na most budou moci.
„Ještě bych povolil vjezd na tram pruh na nábřeží, kde je to věčně zasekané a auta se tam nedají obejít. A stejně již teď tam hodně motorek po tom pruhu jezdí,“ píše na Facebooku jeden z diskutujících.
|
Jiný je proti vjezdu motocyklů. „Už teď tam blázní cyklisté, to bohatě stačí, ať si to rozvozáci berou normálně po Barranďáku jako autíčkáři,“ sděluje svůj názor. „Kolisti bohatě stačí, myslí si, že můžou všechno,“ přidává další.
Nebezpečný precedent, riziko pro pěší
Náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek ale provoz motocyklů na mostě odmítá. Podle něj provoz vozidel se spalovacími motory na mostě včetně motocyklů nedává smysl.
„Provoz veřejné dopravy a průjezd vozidel s nulovými emisemi CO2 byl přitom jednou z klíčových podmínek pro získání financování z fondů EU. Díky tomu Praha na výstavbu mostu obdrží příspěvek ve výši přes miliardu korun,“ řekl Beránek iDNES.cz.
Dodal, že most není kapacitně ani technicky koncipován pro motorová vozidla. „Jejich provoz by představoval bezpečnostní riziko pro pěší a způsoboval by zpoždění spojů MHD.“
S tím, že Dvorecký most má promenádní charakter s předpokládaným zklidněným dopravním režimem, pocitově se velmi blíží pěší zóně s velmi intenzivním přecházením pěších mezi oběma širokými chodníky.
Připustil, že stávající řešení provozu může doznat úprav, ale až na základě vyhodnocení skutečného dopravního chování. „Vždyť most není otevřen ještě ani týden.“
Podle něj by v případě umožnění vjezdu motocyklů došlo k nebezpečnému precedentu i do dalších lokalit, kde se nyní pohybovat nemohou. Například ulice Lidická, Pařížská od Čechova mostu, na Strossmayerově náměstí, Palmovce či spodní části Václavského náměstí.
Dvorecký most za téměř dvě miliardy korun spojuje od minulého týdne Zlíchov s Podolím. Jezdí přes něj dvě tramvajové a čtyři denní autobusové linky. Díky tomu se více uvolnil například Barrandovský most, přes který dříve projelo až 700 autobusových spojení denně.