Nový pražský most zná datum otevření, prozradil ho radní v emotivním videu

Vítězslav Bureš
  13:02aktualizováno  13:37
Dvorecký most přes Vltavu, který propojí pražský Smíchov s Podolím, se otevře dva týdny po Velikonocích. Nejprve si ho budou moci „osahat“ chodci a cyklisté, o den později se na něj vydají také tramvaje na svých pravidelných linkách.
Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12. března 2026) | foto: Facebook: PID

Datum otevření je stanoven na 17. dubna, informoval pražský radní pro dopravu Jaromír Beránek v emotivním videu na síti X.

„Sedmnáctého dubna, to je den, kdy otevřeme nový Dvorecký most. Nový, krásný, turistický, tramvajový a naprosto skvělý pro přejezd přes řeku na kole,“ líčí radní.

Pražané a turisté si most mohou prohlédnout v pátek 17. dubna od 11 hodin, kdy bude slavnostní zahájení. Pěšky či na kole.

Ale také speciálními jízdami vyhlídkovými tramvajemi. Podívat se díky přívozům budou lidé moci na most také zespodu.

Pravidelný provoz MHD bude zahájený o den později. Pojedou tudy linky tramvají 20 a 21. Přes most budou vedeny také čtyři denní a dvě noční autobusové linky.

Například doba jízdy autobusové linky 118 mezi Dvorci a Lihovarem se jejím převedením na Dvorecký most zkrátí na polovinu a rovněž by se měla zvýšit i pravidelnost jejího provozu. Proto lze očekávat i další postupný růst poptávky cestujících, kteří využívají autobusy mezi Budějovickou a Smíchovským nádražím.

Projedou tu i vozy Integrovaného záchranného systému, smůlu ale má veřejná automobilová doprava, ta sem bude mít zákaz.

První tramvaje v rámci zkušebního provozu se tudy projely minulý týden, dopravní podnik tu testoval funkčnost nainstalované světelné signalizace a průjezdný profil nové tratě.

Cesta z Prahy 4 do Prahy 5 a opačně se tak výrazně zkrátí.

Oficiální pojmenování nového mostu ještě budou muset schválit pražští radní. V nedávné anketě mohli Pražané vybírat mezi dvěma variantami názvu: Dvorecký most (tahle varianta se používá už od samotného začátku stavby) a most Anežky České. V anketě se ale více než tři čtvrtiny respondentů vyslovily pro první verzi.

Líbí se vám nový pražský most?

Stavba se protáhla

Zcela dokončený by měl být most zhruba šest měsíců po otevření, a to včetně všech uměleckých instalací.

Stavba nejmladší pražské spojnice přes Vltavu začala už před více než třemi lety v září 2022. Původní datum otevření odhadoval magistrát hlavního města na přelom let 2024 a 2025.

Kvůli problémům, jež se objevily během výstavby, se však avizovaný termín dvakrát posunul – nejdříve na loňský podzim a následně na rok 2026.

Nový pražský most zná datum otevření, prozradil ho radní v emotivním videu

