Stavba mostu začala v roce 2022 a pro město ji zajišťují firmy Metrostav, Strabag a Firesta Fisher. Z původních nákladů stanovených v době začátku stavby mělo jít podle radními schváleného dokumentu asi 1,39 miliardy na stavbu, 132,7 milionu projektantům a zbytek na drobnější položky, jako jsou přeložky sítí.
Nakonec město podle materiálu zaplatí o 251 milionů více stavebním firmám za vícepráce a 40 milionů činí navýšení o inflaci. Další desítky milionů půjdou právě na instalaci uměleckých děl a další úpravy na obou březích včetně vybudování nové vodácké základny v Podolí.
Město již 210 milionů korun stavebním firmám uhradilo v minulých dvou letech, letos zaplatí 18 milionů a podklady pro další práce za 23 milionů korun se nyní připravují.
Prodražení stavebních prací bylo podle dřívějších informací dáno především nepředpokládanými komplikacemi souvisejícími s geologickými podmínkami v korytě Vltavy. Kvůli tomu se stavba také prodloužila, původně měla být hotova už loni, nyní město počítá s otevřením mostu letos v dubnu.
Vyrovnat pantografy, dotáhnout a připojit troleje. Práce na Dvoreckém mostu finišují
Na smíchovské straně město plánuje pod mostem umístit instalaci výtvarníka Kintery, ve které bude 120 různých lamp veřejného osvětlení z celého světa. V Podolí pak bude u stavby multifunkční prostor pro pořádání kulturních akcí s amfiteátrem, skateparkem, občerstvením, lezeckou stěnou, toaletami či Kinterovými sochami.
Název Dvorecký most je stále pouze pracovní, o oficiálním pojmenování budu radní města teprve rozhodovat. Město k tomu přes Portál občana uspořádalo anketu, kde bude na výběr mezi dvěma pojmenováními doporučenými magistrátní místopisnou komisí, kterými jsou Dvorecký most a most Anežky České. Lidé mohou hlasovat do 9. února, výsledek bude nezávazný.
Pražané hlasují o názvu nového mostu. Rozhodující slovo ale budou mít politici
Dvorecký most mezi Podolím a Zlíchovem bude určen pro MHD, pěší a cyklisty. Budou přes něj moci přejet i složky integrovaného záchranného systému, nikoliv však individuální automobilová doprava.
Pojedou přes něj tramvajové linky 20 a 21, autobusové linky 118, 124, 196, 197 a noční spoje 901 a 914. Poslední most přes Vltavu začal v metropoli fungovat v roce 2014, a to Trojský most sloužící pro auta, MHD, pěší i cyklisty.