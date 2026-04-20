Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje Prahu 4 a 5. Zatímco sportovci si považují bezpečný koridor, cestující chválí ušetřené minuty, ale spílají nepohodlným lavičkám, „neukázněným“ cyklistům, či narážejí na zrušené spoje.
Chodci, cyklisté, tramvaje, autobusy. Dvorecký most už je v plné permanenci. (18. dubna 2026) | foto: PID

Půl osmá, osmá hodina pondělního rána. Redaktor iDNES.cz se vydává na Dvorecký most, aby se přesvědčil, jak lidé či žáci a studenti cestují do práce či do školy. Zastávky se plní. Někteří čekají na jednu ze dvou tramvajových linek, další nastupují do jedné z linek autobusů. A další přestupují na jiné autobusy či tramvaje, které uzel Lihovar obsluhuje.

První zkušenosti cestujících s novým spojením jsou převážně pozitivní, zejména co se týče úspory času.

„Musím si zvykat, ale je to perfektní, most se mi hodně líbí. Na cestě ušetřím možná i dvacet minut,“ uvedla spokojená paní Jelena na cestě do práce. Podobně vidí situaci i další Pražané, kteří most využijí při cestě do zaměstnání.

Praha spustila provoz na novém Dvoreckém mostě, který propojuje břehy Vltavy mezi Zlíchovem a Podolím, před třemi dny. Stavba určená pro městskou hromadnou dopravu, cyklisty a pěší má ulehčit přetíženému Barrandovskému mostu a zrychlit cestování mezi jihozápadní a jihovýchodní částí metropole.

Nové spojení oceňují také studenti, pro které most znamená přímější cestu do školy. „Jsem ve škole dřív, ale musím vstávat na autobus úplně stejně, takže jsou to řády třeba čtyř minut, není to tak moc,“ popisuje své dojmy student cestující z Prahy 4. Podle něj je velkým přínosem i vizuální stránka mostu, které ocení i při svých oblíbených vodních sportech.

Architektonické řešení mostu, které připomíná kubistické tvary, se u veřejnosti setkalo s uznáním. Lidé vyzdvihují čistý design a zakomponování stavby do okolního prostředí.

„Už jsem to prošla, když se to otevíralo, tak jsme to obdivovali. Čekáme, až se to rozsvítí, až to uvidíme večer,“ svěřila se návštěvnice Kateřina, která dorazila až z Moravy.

Problematické lavičky a „neukáznění“ cyklisté

Ne všichni jsou však s novým dopravním režimem bezvýhradně spokojeni. Pro některé pravidelné cestující znamenaly změny v trasách autobusů nutnost častějšího přestupování.

„Mně to spíš komplikuje, musím teď dvakrát přestupovat, což dřív nebylo,“ postěžovala si cestující mířící z Radotína. Dodala, že dříve jí vyhovoval přímý spoj tramvají číslo 4 bez nutnosti kombinovat více druhů dopravy. Design stavby však považuje za povedený.

Kritika se objevila také v souvislosti s komfortem na zastávkách a uspořádáním laviček. „Mně se nelíbí ty lavičky, to je hrozný, ty barvy, černý jak umrlec, to samý tohleto,“ ukazuje senior Jan na adresu vybavení zastávky.

Stezka pro chodce s povoleným vjezdem cyklistům na novém Dvoreckém mostě v Praze.

Podle něj mohlo být řešení laviček více promyšlené, aby lépe sloužilo starším lidem i těm se zdravotním omezením. „Samozřejmě, chápu že nechtějí, aby zde přespávali bezdomovci, ale je to divné řešení,“ pokračoval.

Jan se také kriticky vyjádřil k bezpečnosti. Nelíbí se mu, že cyklisté na mostě „jezdí jak dobytek“. Podle jeho názoru by tito účastníci provozu měli využívat spíše prostor mezi tramvajovými kolejemi, aby se nepletli ostatním lidem.

I přes dílčí výhrady ke změnám v jízdních řádech převažuje názor, že stavba byla pro město nezbytná. Most podle většiny respondentů výrazně usnadňuje pohyb mezi Prahou 5 a Prahou 4, čímž naplňuje svůj hlavní účel.

Cyklisté a sportovci, jako například běžkyně Zuzana, si tak pochvalují především kratší trasu.

„Bydlíme nahoře na Radlické a dřív jsem na trénink do Podolí běhala přes Barranďák, teď je to super, je to kratší cesta a je to hezký,“ popsala své prvotní dojmy osobní trenérka Zuzana.

