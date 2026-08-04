Když 17. dubna nová spojnice břehů Vltavy přivítala první cestující a sportovce, atmosféra připomínala spíše turistickou atrakci.
Na zastávkách a chodnících se tísnily davy lidí, cyklisté kličkovali mezi chodci a nezřídka zaznívaly jízlivé poznámky nad „umrlčím“ designem laviček či stížnosti na chybějící cyklopruhy.
Vášně vzbudil hned druhý den po zprovoznění incident, kdy si to přes zákaz vjezdu namířilo přímo po mostě černé auto značky BMW, které později policisté identifikovali – a řidiči uložili pokutu tisíc korun.