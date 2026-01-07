Na jakém místě jste museli naposledy výrazně posílit spoje MHD?
Začátkem prosince 2025 jsme připravili posílení spojení ve směru ze Zbraslavi na Smíchovské nádraží. V autobusech totiž výrazně přibylo cestujících poté, co se pro ně dokončil kontinuální vyhrazený pruh na Strakonické ulici, jelikož už tam nenabírají dlouhá zpoždění. Jeden ze spojů linek 129, 241 a 318 teď jede ze Zbraslavského náměstí ráno každé dvě minuty a více spojů v tomto směru jezdí i o víkendech.
Díky nové trati na Václavském náměstí bude najednou spousta míst mnohem blíže.