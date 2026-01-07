Sto spojů za hodinu. Dvorecký most bude revolucí pražské MHD, líčí šéf z ROPID

Dvorecký most ve výstavbě. Ve výřezu je Martin Šubrt, náměstek ředitele ROPID pro městskou dopravu a marketing. Organizace plánuje pražskou MHD. Předtím působil také v Technické správě komunikací hl. m. Prahy. | foto: koláž iDNES David Votruba

Adam Hejduk
  13:00
Rok 2026 přinese v městské hromadné dopravě zásadní změny. Tou největší bude otevření Dvoreckého mostu, který výrazně zamíchá trasami autobusových i tramvajových linek. Jak vytížený most bude, kde bude potřeba MHD posílit nebo v čem pomůže tramvajová trať přes Václavské náměstí, popisuje Martin Šubrt, náměstek ředitele ROPID pro městskou dopravu a marketing.

Na jakém místě jste museli naposledy výrazně posílit spoje MHD?
Začátkem prosince 2025 jsme připravili posílení spojení ve směru ze Zbraslavi na Smíchovské nádraží. V autobusech totiž výrazně přibylo cestujících poté, co se pro ně dokončil kontinuální vyhrazený pruh na Strakonické ulici, jelikož už tam nenabírají dlouhá zpoždění. Jeden ze spojů linek 129, 241 a 318 teď jede ze Zbraslavského náměstí ráno každé dvě minuty a více spojů v tomto směru jezdí i o víkendech.

Díky nové trati na Václavském náměstí bude najednou spousta míst mnohem blíže.

