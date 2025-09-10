Dvorecký most je prý sochařské dílo. Proč se na něj motoristé nemají těšit?

Dvorecký most přes Vltavu má spojit Prahu 5 a Prahu 4. Jeho stavba začala v září 2022 a na počátku letošního roku měl uvítat první tramvaje. Místo toho se termín dostavby posunul. Na vině byly hlavně technické komplikace a „překvapení“ pod zemí i pod vltavským dnem. Kdy bude hotový, co si od něj město slibuje a jak má vypadat?
Vítězný návrh Dvoreckého mostu spojujícího Prahu 4 a Prahu 5. (2.10.2018)

foto: Tubes a Atelier 6

Vítězný návrh Dvoreckého mostu spojujícího Prahu 4 a Prahu 5. (2.10.2018)
Stavba Dvoreckého mostu se chýlí ke svému konci.
Rozestavěný Dvorecký most. (21. března 2025)
Vítězný návrh Dvoreckého mostu spojujícího Prahu 4 a Prahu 5. (2.10.2018)
Stavba Dvoreckého mostu začala v září 2022 a v současné době jde do finále. Nedávno dělníci na most pokládali tramvajové koleje. Most spojí Smíchov s Podolím.

Dvorecký most nebude pro auta

Dvorecký most má sloužit hlavně autobusům a tramvajím pražské MHD. Počítá se na něm také s cyklisty a chodci. Auta na něj ale nesmí, výjimku mají jen vozidla integrovaného záchranného systému.

Zrychlení dopravy v Praze má most přinést hlavně díky propojení dvou důležitých tramvajových linek: Palackého náměstí – Braník – Modřany a Smíchovské nádraží – Hlubočepy – Barrandovem. V současné době se tramvaje z jednoho vltavského břehu na druhý dostanou jen přes most Palackého, jižnější tramvajové spojení obou břehů chybí.

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Podle odhadů dopravce přes nový most projede denně kolem 500 tramvajových spojů, autobusových ještě dvakrát více.

Podoba Dvoreckého mostu

Je něco přes 16 metrů široký a 388 metrů dlouhý, ze zářivě bílého betonu. Jeho návrh vzešel z architektonických kanceláří Tubes a Atelier6.

Spojitý most o šesti polích bude šikmý, aby navazoval na stávající infrastrukturu na obou březích. Tím, že nemá konstrukci nad mostovkou, odkazuje na dílo Františka Mencla, který byl projektantem mostů pro hlavní město Praha v první polovině 20. století. Svým tvarem navazuje na pražskou tradici kubismu a brutalismu.

Na levém břehu vyústí u zastávky Lihovar, na pravé u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice. Je to o něco severněji, než se předpokládalo v době, kdy most dostal svůj pracovní název Dvorecký – nakonec tedy část Podolí zvanou Dvorce mine.

Cena nového mostu měla být původně do miliardy korun, nakonec tendr na stavbu vyhrálo konsorcium TBR Firesta STRABAG s nabídnutou částkou 1, 075 miliardy korun bez DPH. Podle tehdejšího primátora a nyní náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba se podařilo dojednat dotaci z evropských fondů ve výši až půl miliardy korun z operačního programu Doprava.

Vítězný návrh Dvoreckého mostu spojujícího Prahu 4 a Prahu 5. (2.10.2018)
Stavba Dvoreckého mostu se chýlí ke svému konci. Pod prostřední částí ještě zůstává konstrukce bednění. (30. června 2025)
Rozestavěný Dvorecký most. (21. března 2025)
Vítězný návrh Dvoreckého mostu spojujícího Prahu 4 a Prahu 5. (2.10.2018)
Slavnostní zahájení stavby Dvoreckého mostu přes Vltavu ve Žlutých lázních (13. září 2022)
Proč se protahuje stavba Dvoreckého mostu?

Stavební firmy, které vyhrály výběrové řízení, nabídly městu dobu výstavby 810 dní. Hotový měl být na přelomu let 2024 a 2025. Lhůtu ale stavbaři překročili, nejprve byla posunuta na podzim letošního roku, nyní se počítá s dokončením na jaře 2026. Proč se stavba protahuje?

Za průtahy může hlavně nevyzpytatelné podloží. Při vrtání a zasazování pilotů dělníci někde narazili na příliš tvrdou horninu, jinde na kombinaci vrstev s různým chováním, například na břidlice, jíl nebo sedimenty a navážky. Například u pilířů s označením P4 a P5, které jsou zapuštěny do vltavského dna, museli odborníci vymyslet jiné řešení, než bylo původně v plánu.

Rostou nástupiště, podchody i lávka. Podívejte se na přestavbu smíchovského nádraží

Ani ukotvení mostu na březích se neobešlo bez problémů. Na smíchovské straně, poblíž ulice Strakonická, se beton rozléval do podzemních dutin. Důvodem byly zbytky starých staveb pod povrchem, zejména pily a zařízení, které k ní dopravovalo naplavené dřeno. Práce proto načas přerušil průzkum podloží. Nakonec museli stavbaři v tomto místě použít jinou techniku lití betonu.

Jedním z nejzajímavějších momentů výstavby byla doprava 150tunové konstrukce, kterou na místo přivezla speciální loď. Následovaly ještě další.

Co nabídne okolí mostu?

Dvorecký most nazvali zhotovitelé uměleckým sochařským dílem přes Vltavu. Zatímco samotná mostovka bude působit strohým dojmem, kterému mají vévodit rovné linie inspirované kubismem, výzdoba v okolí mostu bude pestrá.

Dominovat jí bude světelná zahrada v předpolí mostu, kterou chystá umělec Kryštof Kintera. Sehnal pro ni desítky lamp z různých zemí.

Na podolské straně hodlá Kintera s dalšími spolupracovníky vytvořit odpočinkovou zónu přímo u břehu Vltavy pod mostem. Bude obsahovat plovárnu, ale také skatepark a areál pro koncerty nebo představení. Všemu má kralovat socha Jezulátka ze stejného materiálu jako most.

Světelná zahrada pod Dvoreckým mostem. Sochy a lampy vytvoří Kintera

Spory o jméno

Název Dvorecký most byl použit jako pracovní, původně se počítalo s tím, že po dokončení se najde originálnější označení. Mimo jiné i proto, že na Dvorce most nakonec vůbec nevede.

Jak bývalý primátor Zdeněk Hřib, tak následný šéf Prahy Bohuslav Svoboda prosazovali ideu, aby se most jmenoval po nějaké významné české ženě. V úvahu přicházely také názvy odvozené podle míst, která most spojí, jako Podolský nebo Zlíchovský.

Nakonec počátkem roku místopisná komise radě města doporučila, ať ponechá název Dvorecký. K tomuto názvu se navíc kladně vyjadřovali i Pražané v různých anketách, mimo jiné i na webu iDNES.cz.

Návrhy, které neprošly

Místopisná komise doporučila pojmenování Dvorecký, na druhém místě skončil návrh na název podle Anežky České.

Dalšími významnými ženami, po kterých mohl být most pojmenován, byla Madeleine Albrightová, Milada Horáková, Věra Čáslavská či Alice Masaryková.

Kuriozitou mezi návrhy byl nápad šéfa pražské buňky ANO Ondřeje Prokopa pojmenovat most po Adrianě Krnáčové. Za této bývalé primátorky realizace projektu začala, a to výběrem architektonického návrhu. Prokop ale pozapomněl na to, že pojmenovat místa lze jen po zesnulých osobách.

Další návrhy se inspirovaly bývalými českými politiky Václavem Havlem a Karlem Schwarzenbergem.

Ve hře bylo i pojmenování Zlíchovský nebo Podolský most.

