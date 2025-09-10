Dvorecký most už lze přejít suchou nohou. Dokončený bude až v březnu

Nosná konstrukce už je hotová, zbývá nicméně ještě usadit koleje a trakční stožáry, zábradlí nebo osvětlení. Kromě toho je také potřeba dokončit úpravy prostorů pod mostem a kolem něj.
„Prvotní a největší zpoždění způsobily komplikace se zakládáním pilířů ve Vltavě v nestabilním korytě. Dílčí prodleva je způsobena také koordinací výluk spojených s proměnou smíchovského nádraží. A taková drobnější opatření se nasčítala,“ popisuje náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).
Výhled na Vyšehrad
Už nyní je nicméně možné přejít mezi Zlíchovem a Podolím suchou nohou. Při přechodu přes most se obyvatelům i návštěvníkům metropole naskytne nový výhled, konkrétně především na jižní stranu Vyšehradu.
Panorama nicméně dosud kazí záplava jeřábů. Několik se jich ještě stále tyčí nad samotným mostem, další nad nedalekým bytovým komplexem v místě bývalého lihovaru a další desítky stojí opodál u smíchovského nádraží.
Pokud návštěvník obrátí pohled k mostu místo od něj, pravděpodobně si vzpomeneme na Štvanickou lávku. Ta od roku 2022 slouží jako důležité spojení mezi Karlínem a Holešovicemi. Obě stavby totiž spojuje výběr materiálu, a sice na slunci zářícího bílého betonu. Vedle toho jsou také obě přemostění velmi užitečnými spojkami břehů Vltavy.
„Do budoucna se most stane důležitou součástí páteřní trasy MHD, především tramvajového okruhu,“ vysvětluje Hřib. Tato dopravní stavba bude nejjižnějším tramvajovým přemostěním.
Žádná auta
Výhled z Dvoreckého mostu si ale neužijí řidiči. Určen bude pouze pro pěší a cyklisty, pro tramvaje i autobusy a v případě potřeby pro vozidla integrovaného záchranného systému. I tak podle Hřiba okolní dopravě uleví.
„Například řidiči na sousedním Barrandovském mostě získají více prostoru, protože na něm ubude autobusů,“ zmiňuje.
Kromě nového dopravního spojení by také stavba měla napomoci zvelebit okolí. Podle náměstka pro kulturu Jiřího Pospíšila (TOP 09) město počítá s tím, že umělecké ztvárnění mostu napomůže ulevit turisticky přetíženému centru metropole.
|
Dvorecký most je prý sochařské dílo. Proč se na něj motoristé nemají těšit?
„Zástupy turistů se doslova valí Starým Městem a my jim chceme nabídnout alternativní lokality. Spolu s Vyšehradem by Dvorecký most mohl tvořit novou zajímavou turistickou trasu,“ míní Pospíšil.
Uměleckou výzdobu obou předpolí má na starosti výtvarník a sochař Krištof Kintera. „To křížení brutalismu a kubismu je dobře vymyšlená symbióza,“ vysvětluje Kintera, proč ho vizualizace mostu na počátku zaujala.
Porazit temnotu
Na zlíchovské straně vznikne malý areál plný světelných soch vyrobených z lamp veřejného osvětlení z celého světa. Kintera ho přirovnává k botanické zahradě, kterou pojmenoval Light removes darkness, v překladu světlo zvítězí nad tmou. Tmu zde bude v noci odhánět na 150 lamp.
„Most vážně potřebuje, aby jeho okolí bylo zvelebené. Jinak by ústil do křoví plného prezervativů, injekčních stříkaček a vajglů,“ podotýká Kintera.
|
Dvorecký most začínají zdobit umělecká díla, hlavu první sochy rozezvučí voda
V Podolí hned u Žlutých lázní tvoří mostovka velkorysé zastřešení předpolí. To se promění v multifunkční prostor. Vyžití zde najdou například skateboardisté, ale nacházet se tu bude i nasvícený amfiteátr.
Areál obohatí i soubor sochařských děl. Jako první zde stojí socha Heavy Head Boy – chlapec s těžkou hlavou, do níž je zabudován buben. Ten bude rezonovat pod dopadem vody stékající z mostu.