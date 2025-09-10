Dvorecký most už lze přejít suchou nohou. Dokončený bude až v březnu

Adam Hejduk
  17:53
V sobotu to budou přesně tři roky, co začala stavba Dvoreckého mostu přes Vltavu v Praze. Původní harmonogram předpokládal dokončení do 810 dnů, tedy ještě na konci roku 2024. Zbývá ale ještě spousta práce, hotový bude nejdříve v březnu příštího roku.

Nosná konstrukce už je hotová, zbývá nicméně ještě usadit koleje a trakční stožáry, zábradlí nebo osvětlení. Kromě toho je také potřeba dokončit úpravy prostorů pod mostem a kolem něj.

„Prvotní a největší zpoždění způsobily komplikace se zakládáním pilířů ve Vltavě v nestabilním korytě. Dílčí prodleva je způsobena také koordinací výluk spojených s proměnou smíchovského nádraží. A taková drobnější opatření se nasčítala,“ popisuje náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Výhled na Vyšehrad

Už nyní je nicméně možné přejít mezi Zlíchovem a Podolím suchou nohou. Při přechodu přes most se obyvatelům i návštěvníkům metropole naskytne nový výhled, konkrétně především na jižní stranu Vyšehradu.

Panorama nicméně dosud kazí záplava jeřábů. Několik se jich ještě stále tyčí nad samotným mostem, další nad nedalekým bytovým komplexem v místě bývalého lihovaru a další desítky stojí opodál u smíchovského nádraží.

Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v Praze. (10. září 2025)
Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v Praze. (10. září 2025)
Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v Praze. (10. září 2025)
Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v Praze. (10. září 2025)
Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v Praze. (10. září 2025)
21 fotografií

Pokud návštěvník obrátí pohled k mostu místo od něj, pravděpodobně si vzpomeneme na Štvanickou lávku. Ta od roku 2022 slouží jako důležité spojení mezi Karlínem a Holešovicemi. Obě stavby totiž spojuje výběr materiálu, a sice na slunci zářícího bílého betonu. Vedle toho jsou také obě přemostění velmi užitečnými spojkami břehů Vltavy.

„Do budoucna se most stane důležitou součástí páteřní trasy MHD, především tramvajového okruhu,“ vysvětluje Hřib. Tato dopravní stavba bude nejjižnějším tramvajovým přemostěním.

Žádná auta

Výhled z Dvoreckého mostu si ale neužijí řidiči. Určen bude pouze pro pěší a cyklisty, pro tramvaje i autobusy a v případě potřeby pro vozidla integrovaného záchranného systému. I tak podle Hřiba okolní dopravě uleví.

„Například řidiči na sousedním Barrandovském mostě získají více prostoru, protože na něm ubude autobusů,“ zmiňuje.

Kromě nového dopravního spojení by také stavba měla napomoci zvelebit okolí. Podle náměstka pro kulturu Jiřího Pospíšila (TOP 09) město počítá s tím, že umělecké ztvárnění mostu napomůže ulevit turisticky přetíženému centru metropole.

Dvorecký most je prý sochařské dílo. Proč se na něj motoristé nemají těšit?

„Zástupy turistů se doslova valí Starým Městem a my jim chceme nabídnout alternativní lokality. Spolu s Vyšehradem by Dvorecký most mohl tvořit novou zajímavou turistickou trasu,“ míní Pospíšil.

Uměleckou výzdobu obou předpolí má na starosti výtvarník a sochař Krištof Kintera. „To křížení brutalismu a kubismu je dobře vymyšlená symbióza,“ vysvětluje Kintera, proč ho vizualizace mostu na počátku zaujala.

Porazit temnotu

Na zlíchovské straně vznikne malý areál plný světelných soch vyrobených z lamp veřejného osvětlení z celého světa. Kintera ho přirovnává k botanické zahradě, kterou pojmenoval Light removes darkness, v překladu světlo zvítězí nad tmou. Tmu zde bude v noci odhánět na 150 lamp.

„Most vážně potřebuje, aby jeho okolí bylo zvelebené. Jinak by ústil do křoví plného prezervativů, injekčních stříkaček a vajglů,“ podotýká Kintera.

Dvorecký most začínají zdobit umělecká díla, hlavu první sochy rozezvučí voda

V Podolí hned u Žlutých lázní tvoří mostovka velkorysé zastřešení předpolí. To se promění v multifunkční prostor. Vyžití zde najdou například skateboardisté, ale nacházet se tu bude i nasvícený amfiteátr.

Areál obohatí i soubor sochařských děl. Jako první zde stojí socha Heavy Head Boy – chlapec s těžkou hlavou, do níž je zabudován buben. Ten bude rezonovat pod dopadem vody stékající z mostu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu

V pražských Letňanech spadlo v neděli po poledni do lesa malé soukromé letadlo, havárii nepřežili muž a žena. Podle prvotních zjištění policie měl letoun zřejmě krátce po startu závadu, zpět na...

OBRAZEM: Lidé se dočkali krásného výhledu na Prahu. V Bubnech otevřeli nádražní terasu

Dočasná terasa na nádraží Bubny v pražských Holešovicích se v pondělí poprvé otevřela návštěvníkům. Původní záměr Správy železnic sice počítal s využíváním prostranství pouze k pronájmu na soukromé...

Dvorecký most už lze přejít suchou nohou. Dokončený bude až v březnu

V sobotu to budou přesně tři roky, co začala stavba Dvoreckého mostu přes Vltavu v Praze. Původní harmonogram předpokládal dokončení do 810 dnů, tedy ještě na konci roku 2024. Zbývá ale ještě spousta...

10. září 2025  17:53

Hromadná nehoda omezila provoz v pražských Nuslích, jeden muž se zranil

K dopravní nehodě dvou osobních a dvou nákladních aut vyjížděly ve středu odpoledne pražské záchranné složky do čtvrti Nusle. Vozidla se střetla v ulici 5. května, nehoda na místě omezila provoz....

10. září 2025  14:34,  aktualizováno  15:56

Stvrzeno podpisy. V pražské letecké záchrance budou létat armádní lékaři

Armádní lékaři budou od roku 2029 létat v pražské posádce letecké záchranné služby (LZS), jejíž vrtulníky bude dál provozovat policie. Ministryně obrany Jana Černochová a pražský primátor Bohuslav...

10. září 2025  13:32,  aktualizováno  14:53

Migranti bez vody a vzduchu omdlévali. Kamioňák dostal za převaděčství sedm let

Středočeský krajský soud dnes poslal na sedm let do vězení běloruského řidiče, v jehož kamionu se na českém území udusila syrská migrantka. Uznal ho vinným z převaděčství, verdikt není pravomocný....

10. září 2025  9:23,  aktualizováno  13:57

Policie pátrá po pacientovi z Bohnic. Mohl by někoho napadnout, zejména ženy

Pražská policie ve středu vyhlásila pátrání po šestadvacetiletém Romanu Frumertovi, který se nevrátil po povolené vycházce zpět do psychiatrické léčebny v Bohnicích. Pokud zůstane delší dobu bez...

10. září 2025  12:38

Žižkovský tunel zdobí křivá zrcadla. Posílejte deformované fotky, vyzývají tvůrci

Východ ze Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí se v pátek stal nonstop otevřenou galerií odrazů. Lidé si fotí svoje zdeformované postavy a děti zaujatě sledují, jak jim dílo reflexe_zrcadlení...

10. září 2025  11:20

Dvorecký most je prý sochařské dílo. Proč se na něj motoristé nemají těšit?

Dvorecký most přes Vltavu má spojit Prahu 5 a Prahu 4. Jeho stavba začala v září 2022 a na počátku letošního roku měl uvítat první tramvaje. Místo toho se termín dostavby posunul. Na vině byly hlavně...

10. září 2025

Sparta ustála drama v závěru. Extraligu zahájila těsnou výhrou v Budějovicích

Jeden z velkých favoritů na titul zahájil extraligu úspěšně. Hokejisté Sparty vyhráli na ledě Českých Budějovic 3:2. Bilancí 1+1 se v dresu vítězů blýskli Špaček a Pysyk.

9. září 2025  19:54

Nejvíce žen v Praze kandiduje za Přísahu, ANO posílá do voleb nejméně mladých

Jana Maláčová, Markéta Šichtařová a Jana Černochová. V Praze vedou ženy do voleb tři uskupení z osmi, o kterých se předpokládá, že mohou uspět. Nejvíce žen má však na pražské kandidátce Přísaha....

9. září 2025  17:40

Autobus na Mělnicku narazil do kolony aut, zdravotníci ošetřili 11 lidí

Nehoda autobusu a pěti osobních aut v úterý odpoledne uzavřela silnici I/9 u Kojetic na Mělnicku. Autobusu zřejmě přestaly fungovat brzdy a narazil zezadu do kolony vozidel, vyplývá z informací...

9. září 2025  16:11,  aktualizováno  17:30

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Stavba centra Hydropolis na Vinohradech pokračuje, dno vodojemu zpestří obří vana

Dělníci pokročili s přestavbou vodojemu Vinohradské vodárny, kde v budoucnu vznikne expozice osvětového vodárenského centra Hydropolis. Stavbu jim ale komplikuje obtížný přístup do podzemí. Instalace...

9. září 2025  13:08

Pronajmout si dům? Rarita. Ceny v Praze a Středočeském kraji výrazně rostou

Nekoukat jen mezi panelákové stěny, ale mít zahradu nebo dokonce bazén, zatoužil dvaačtyřicetiletý manažer Martin z Mladé Boleslavi. Pro svou pětičlennou rodinu se však marně snaží najít rodinný dům...

9. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.