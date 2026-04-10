Tramvaje a autobusy na Dvoreckém mostě. Jak zamíchají pražskou dopravou?

Autor:
  9:30
Nový Dvorecký most se otevře 17. dubna a už o den později tudy projedou linky městské hromadné dopravy. Dvě tramvajové, čtyři denní a dvě noční linky autobusů. Jak se změní doprava v oblasti poté, co se razantně zkrátí cestování mezi oběma břehy Vltavy mezi Smíchovem na jedné a Podolím na druhé straně?

Desítky plných autobusů denně přestanou popojíždět po Barrandovském mostě a na druhý břeh prosviští rychle o kousek severněji. Úspora? Asi tři až pět minut při každé cestě, slibuje ROPID, regionální organizátor pražské integrované dopravy.

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz tramvají a autobusů začne o den později. (9. dubna 2026)
Vedle cyklistů pouze MHD a vozy Integrovaného záchranného systému budou moci jezdit po novém mostě. Klasická automobilová doprava nikoliv.

Jak ovlivní dopravu nový Dvorecký most.

Už před mnoha lety vznikly dopravní modely, které ukázaly neblahý vliv na plynulost provozu na nábřežích i celé pankrácké pláni v případě, že by přes most mohla auta, píše se v materiálu ROPIDu.

Skoro deset tisíc aut denně by nejelo po Jižní spojce, ale přidalo by se k vozidlům v ulicích Na Pankráci, Budějovické, Antala Staška, Olbrachtově, Jeremenkově, Modřanské, Strakonické a Nádražní.

Vedení linek MHD od soboty 18. dubna, kdy se zprovozní nový Dvorecký most.

Veškerá doprava v okolí by se už moc nehýbala, mj. proto, že na předmostích Dvoreckého mostu není moc prostoru na velké křižovatky a jejich řadicí pruhy.

Jaké tedy pojedou linky po novém mostě a jak se změní doprava v okolí?

Autobusy číslo 118, 124, 196, 197, 901, 914

Po otevření Dvoreckého mostu se promění autobusová doprava, nejvíce na území čtvrté městské části.

Protože se po otevření Dvoreckého mostu spojení Dvorců a Lihovaru na trase linky 118 zkrátí o polovinu a autobusům navíc přestanou hrozit kolony na komunikacích okolo Barrandovského mostu, očekává se výrazný růst počtu cestujících na spojnici mezi Budějovickou a Smíchovským nádražím.

Proto byla ve spolupráci s MČ Praha 4 vytipována linka 124, která mezi Budějovickou a Smíchovem „sto osmnáctku“ doplní. Ta pojede od Želivského, z Vršovic, od Brumlovky a z Budějovické nově na druhý břeh Vltavy.

„Na základě zjištění, že poptávka po spojích linky 193 na Pankrácké pláni už dlouhodobě neodpovídá nasazeným kloubovým autobusům, zajistí obsluhu úseku Pražského povstání – Pankrác – Sídliště Pankrác – Krčský hřbitov – Budějovická – Brumlovka – Kačerov – Nemocnice Krč nově menší standardní autobusy na prodloužené lince 106 z Kačerova,“ píše ROPID.

„Kloubové autobusy od Šeberáku, Kunratic a IKEMu na Kačerov, Brumlovku a Budějovickou jsou ale potřeba nadále, takže tuto část bývalé linky 193 obslouží spoje nově označené číslem 114. A protože linka 124 míří nově na Smíchov, právě linka 114 ji nahradí v koncovém úseku mezi Brumlovkou, Budějovickou a Zeleným pruhem,“ dodává dopravce.

Linka 193 se ruší. Její dosavadní pouť po celé Pankráci si vezme na starost z Kačerova prodloužená linka 106. Nový most využijí k rychlejšímu propojení starého Braníka se Smíchovem i autobusové linky 196 a 197.

Linka 196 bude nově vedena pouze v trase Smíchovské nádraží – Kačerov, loučí se tak s provozem na Kloboučnickou. Linka 197 bude dál jezdit v trase Smíchovské nádraží – Roztyly.

Linka 190 z Beránku na Smíchovské nádraží pojede ve stávajícím plném rozsahu minimálně do začátku letních prázdnin. Její provoz v kontextu souběžné tramvajové linky 20 bude během jara 2026 vyhodnocen a až následně dle závěrů těchto průzkumů případně upravován.

Novostavbu ke zrychlení cesty na druhý břeh Vltavy využijí ještě noční autobusy 901 (Anděl – Skalka) a 914 (Smíchovské nádraží – Vinoř).

Nepatrná změna proběhne i na Dvorcích. Autobusové zastávky na Dvoreckém náměstí nově ponesou jméno po tomto prostranství.

Jak ovlivní dopravu nový Dvorecký most - tramvajové linky.

Tramvaje 20, 21

Nový most je základem jižní tramvajové tangenty, která do deseti let bude pokračovat na Budějovickou a do Záběhlic.

Tramvajových linek 3 a 17 se změny v souvislosti s otevřením mostu nedotknou. Dál budou propojovat Modřany, Braník, centrum (ačkoliv každá jinudy) a Kobylisy.

Nové spojení linky 20 umožní propojení Modřan a Braníka nejen směrem Smíchovské nádraží, ale rovnou přímo k Andělu, na Malou Stranu a do Dejvic. Z Barrandova do Podolí a na Vinohrady pak most využijí spoje výrazně pozměněné „jednadvacítky“.

Cesty jiných linek se změní. Místo „dvacítky“ zamíří na Barrandov „patnáctka“, na Kotlářce právě linku 15 nahradí „sedmička“ a v Radlicích zajistí spojení s centrem nově celodenně jezdící linka 4.

Linka 2 bude z Karlova náměstí nově pokračovat do Nuslí.

Tramvaje linky 14 pražské koleje na chvíli opustí, aby se v úplně novém mohly objevit po otevření další významné spojnice, trati na Václavském náměstí.

Existence mostu otevře i další možnosti v pražské tramvajové dopravě. Opravy v Nádražní ulici už od tramvajových spojů neodříznou Barrandov, mimořádnost na Palackého mostě půjde po Dvoreckém mostě objet o kousek jižněji a stejně tak bude most k užitku i ve chvíli, kdy opět někdo strhne trolej na Výtoni nebo ve Vyšehradském tunelu.

Zkomplikuje vám nové vedení linek v oblasti Dvoreckého mostu cestování?

celkem hlasů: 66
