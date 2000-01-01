Už víte, jak vypadá z podolské strany, viděli jste ho z té zlíchovské. Viděli jste ho i z ptačí perspektivy. Už tento pátek se po novém Dvoreckém mostě budete moci projít a o den později projet tramvají či autobusem. Jak ale vypadá nová monumentální stavba na Vltavě z hladiny řeky? Z této perspektivy ho v pondělí zachytili kameraman a fotograf iDNES.cz.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Architekti z Atelieru 6 se inspirovali českým kubismem, který je z hladiny daleko čitelnější. Design mostu plynule mění tvary z lichoběžníku do trojúhelníku, čímž vzdává hold nedalekým stavbám Josefa Chochola pod Vyšehradem.
Povrch mostu není dokonale hladký. Nese v sobě otisk nehoblovaných prken z bednění, což mu dodává organickou texturu a lidský rozměr. Most tak nepůsobí jako chladná inženýrská stavba.
Aby nic nenarušovalo čistý architektonický požitek, jsou veškeré inženýrské sítě a potrubí skryty přímo uvnitř mostovky. Žádné kabely ani roury nejsou zvenčí vidět.
Dvorecký most je navíc doslova „prošpikován“ technologií. Speciální senzory v reálném čase sledují průhyby konstrukce, napětí v kabelech i stav materiálu, což zajišťuje maximální bezpečnost.
S délkou přes 337 metrů se most stává klíčovým článkem pražské dopravy. Propojuje dvě dynamicky rostoucí čtvrti a výrazně zkracuje cestování mezi Prahou 4 a Prahou 5.
Architekti záměrně vynechali jakékoliv vysoké pylony či oblouky nad úrovní vozovky. Cílem bylo, aby most nerušil horizont Vyšehradu a historické Podolské vodárny. „Vyloučili jakékoliv dominantní prvky nad mostovkou, jako jsou pylony nebo oblouky, které známe například z Trojského mostu,“ popsal hlavní architekt Radek Šíma.
Betonáž tak masivního objektu z bílého betonu byla podle architektů technickou výzvou. Aby konstrukce nepopraskala vlivem vnitřního tepla, musela jí během tuhnutí proudit studená voda, která snížila teplotu jádra o více než 10 °C.
Dvorecký most je revoluční svou koncepcí. Na rozdíl od většiny pražských spojnic je zcela uzavřen pro individuální automobilovou dopravu. Prioritu zde mají tramvaje, autobusy, záchranné složky, cyklisté a chodci.
Díky špičkovému izolačnímu systému je most nejlépe zabezpečenou stavbou v Česku proti bludným proudům (elektrickým proudům, které unikly ze svého obvodu), které vznikají provozem okolní železnice a metra.
Celá konstrukce je odlita z unikátního bílého betonu. Působí tak jako monumentální socha rozkročená nad řekou, která díky svému jasu a tvarům rozehrává na hladině Vltavy neustálou hru světel a stínů.
Čistota bílého betonu je chráněna speciálním neviditelným antigraffiti nátěrem. Případné výtvory sprejerů lze snadno odstranit, aniž by došlo k poškození vzácného povrchu.
Most je koncipován jako socha a architekti ve spolupráci se sochařem Krištofem Kinterou realizovali kubistické krajiny na jednom konci mostu a botanickou zahradu z pouličního osvětlení na druhém.
Onu instalaci Kryštofa Kintery „Světlo proti tmě“ najdete na smíchovské straně. Jde o unikátní sbírku 81 funkčních pouličních lamp z různých koutů planety: od Japonska až po USA.
