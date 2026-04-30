Řidiče tmavého BMW vyfotili na novém mostě lidé hned druhý den po jeho otevření. Někteří lidé kvůli jeho průjezdu nešetřili ostrými slovy, jiní se ho zastávali.
„Řidič si ověřil, že bílá čára není zeď. Miliardy v háji za fancy lávku pro MHD a chodce. Tomu říkám efektivní správa věcí veřejných,“ poznamenal jeden z kritiků na síti X s přirovnáním k opravě dálnice D1. Jiný napsal, že řidič měl možná chybu v navigaci.
Policie předala podnět dopravní policii a ta po dvou týdnech vynesla verdikt.
„Dopravní policisté již s přestupcem jízdu po Dvoreckém mostě projednali a za přestupek mu uložili pokutu ve výši 1 000 korun,“ sdělil iDNES.cz policejní mluvčí Jan Daněk.
Dvorecký most i dva týdny po svém otevření budí emoce. Lidé ho na jednu stranu chválí, jiní ho kritizují.
Zamýšlí se hlavně nad chodníky, které slouží coby smíšená stezka pro chodce a cyklisty, obě skupiny se tu často kvůli neexistenci dalšího značení (cyklopruhy, piktogramy) vzájemně pletou. Minulý týden se pak objevila petice za otevření mostu alespoň pro jednostopá vozidla (motocykly).
Tuto středu pak most poprvé posloužil jako záchrana při přerušení tramvajové dopravy na smíchovské straně. Linky tramvají tak pohodlně využily most jako objížďku pro spojení s Barrandovem.