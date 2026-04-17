Že to dobře dopadne, jsem začal věřit až před otevřením mostu, přiznal architekt

Vítězslav Bureš
  15:02
Nebyl hlavním řečníkem. Stál v povzdálí, oblečen do tmavého obleku a trpělivě čekal, až si své projevy odbudou politici. A až po nich dostal slovo. Přitom on a jeho tým byli těmi, kteří Dvorecký most vymysleli. Architekt Radek Šíma přiznal, že začal v úspěch svého projektu věřit až krátce před stříháním pásky.

Dvorecký most se otevřel. Ulevilo se vám?
Je to částečná úleva. Ale nacházíme se tak ve dvou třetinách celé té cesty. Ta závěrečná třetina nás ještě čeká. Pro nás je podstatné, jak se infrastrukturní stavba dotýká jednotlivých břehů. Takže to je ta etapa, která nás ještě čeká.

Slavnostní otevírání Dvoreckého mostu. (17. dubna 2026)
V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. (17. dubna 2026)
V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Na snímku primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda. (17. dubna 2026)
V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Na snímku zleva starosta Prahy 4 Ondřej Kubín, primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, starosta Prahy 5 Lukáš Herold. (17. dubna 2026)
58 fotografií

Spadl vám kámen ze srdce a kdy jste začal věřit, že to dobře dopadne?
Asi tak před půl hodinou.

Co byste tomu mostu popřál?
Já bych popřál spíš uživatelům toho mostu. Aby si ho užívali. Myslím, že bude uživatelsky příjemný. Jsou tu krásné výhledy na Prahu, nachází se v úžasném prostředí mezi Dívčím vrchem a Kavčími horami. Jsou tu nádherné výhledy – Pražský hrad a Emauzy v jednom záběru.

Už jsme zaznamenali první výtky k některým prvkům, třeba lavičky u autobusové zastávky a obavy z míjení cyklistů a chodců a že by se do toho prostoru oba nemuseli vejít. Je možné, že se budou ještě upravovat?
To jsou věci, které byly součásti toho soutěžního zadání v roce 2017 a 2018. Je pravda, že dlouhou dobu se uvažovalo o tom, že tu bude oddělený pěší a cyklistický provoz.

Někdy loni v létě se na magistrátu sešla opravdu velká početná skupina, tzv. dopravní komise, která to posuzovala z různých úhlů pohledu a dospěla k tomuto sloučenému provozu. Já doufám, že budeme schopni se navzájem respektovat.

Je Dvorecký most vaším největším dílem?
Určitě.

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

