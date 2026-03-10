Devět let života za to stálo, říká autor nového pražského mostu Radek Šíma

Elen Černá
Rozstřel   10:00
Hlavní město Praha už brzy otevře nový most spojující Podolí a Smíchov. „Celé to byla jedna velká výzva, ale devět let života za to stálo,“ říká architekt Radek Šíma v Rozstřelu o mostu, jehož stavba s sebou nesla spoustu technických, výtvarných i politických konsekvencí.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Než začal tvořit, obešel si architekt hlavní pražské mosty a společně s týmem našli tři společné jmenovatele: jsou obloukové, nemají konstrukci nad mostovkou a mají pilíře na celou šířku mostovky. „To dvojí čtení – když jdete po náplavce, ucítíte sílu pilíře, když plujete po řece, most je štíhlý – nám přišlo hrozně zajímavé,“ vysvětluje.

Rozstřel: Radek Šíma - celý záznam
Hostem pořadu Rozstřel je Radek Šíma, architekt Dvoreckého mostu.
Hostem pořadu Rozstřel je Radek Šíma, architekt Dvoreckého mostu.
Hostem pořadu Rozstřel je Radek Šíma, architekt Dvoreckého mostu.
17 fotografií

Základním principem pro Šímu bylo, aby architektura komunikovala s místem. „Pro mě je vždycky podstatné, aby architektura byla dělaná pro to konkrétní místo.“ A místo pro Dvorecký most podle architekta výjimečné je: most spojuje Kavčí hory a Dívčí hrady, je na dohled od Vyšehradu a bude součástí slavné mozaiky pražských mostů.

Rozestavěný Dvorecký most. (21. března 2025)

Kubismus jako řešení šikmostí

Zadání soutěže bylo přesné: most musel mít maximálně dva pilíře v řece, plavební profil v šířce minimálně 80 metrů a musel respektovat daná připojovací místa. Ta jsou vůči sobě půdorysně šikmo posunutá a most má navíc výrazné vertikální stoupání – na Podolské straně ústí z nábřeží pár metrů nad řekou, na Zlíchovské straně stoupá o 10 metrů výš k estakádě.

„Když děláte obloukový most, oblouky vycházejí harmonicky, pokud je mostovka plus minus vodorovná. Když vám stoupá, moc harmonicky nevypadá,“ popisuje problém. Po třech měsících diskuzí a skicování našli řešení: „Říkali jsme si, vždyť tam je všechno šikmé, vždyť je to kubistické zadání.“

Tato socha nese název Chlapec s těžkou hlavou (23. srpna 2025)

Kubismus je styl, který je ve světě unikátní – kubistické stavby najdete jen v Česku. A právě na tento odkaz Šíma navázal. „Nebylo to uvažování chceme dělat kubistický most, ale chceme dělat most na toto místo. A najednou jsme měli pocit, že jsme správně přečetli zadání toho místa i soutěže a že se to propsalo do kontextu Prahy a kubismu.“

Soutěž s Calatravou a 47 týmy z celého světa

Soutěže se zúčastnilo 47 týmů mostařů z celého světa včetně těch nejslavnějších. Na druhém místě skončil světoznámý architekt Santiago Calatrava. „Do druhého kola postoupilo sedm týmů, 40 týmů to tedy dělalo bez nároku na honorář. To je princip profesionální práce architekta,“ říká Šíma.

Proč vyhráli, může jen spekulovat. „Myslím si, že to bylo právě uvažováním o kontextu Prahy. Chtěli jsme být současní, odrážet dobu svého vzniku – začátek 21. století – ale zároveň komunikovat s předky, neříkat: my jsme ti největší frajeři a vy jste to udělali všechno špatně.“

Zapomenutý tunel, geologie a další překvapení

Stavba v Praze přinesla i nečekaná úskalí. „Praha má metr co metr jiné podloží. Geologické podmínky jsou každých deset metrů neočekávaně jiné,“ potvrzuje Šíma. Největším překvapením byl objev zcela neznámého mostního objektu přímo v ose mostu na Zlíchovské straně.

„Byl to dávno zapomenutý tunel pod Strakonickou, kudy se kdysi dopravovalo dříví z vorů do pily. Počítali jsme, že na tom místě podzkružíme nosnou konstrukci, ale nešlo to – museli jsme ho překročit, udělat most z lešení přes most, abychom nahoře mohli postavit most,“ popisuje logistickou výzvu. Častým překvapením byly také inženýrské sítě, které neodpovídaly mapám.

Jak může architektura ovlivnit kriminalitu? Jaké unikáty našli pro Kinterův park lamp? A jak se architekt vyrovnává s mnohdy negativními reakcemi veřejnosti? I o tom mluví Radek Šíma v Rozstřelu iDNES.cz.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

Prodej nedoručených balíků na Smíchově přilákal davy. Chlapec našel poklad

Prodej nedoručených balíčků s tajným obsahem v nákupním centru Nový Smíchov....

V přízemí obchodního centra Nový Smíchov dnes vyrostlo provizorní tržiště tajemných balíčků. Dlouho před tím, než organizátoři odkryli vstupní bránu, začali se před ní zastavovat první zvědavci, aby...

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Dovolená pod palbou. Češi dál létají do Ománu, užívají si poloprázdné pláže

Pláž ve městě Maskat v Ománu (3. března 2026)

Zatímco nebe nad jihoománským přístavem Salálá v úterý v poledne křižovaly íránské drony a okna hotelových resortů se třásla pod náporem explozí, čeští turisté řeší nečekané dilema: Mají se nechat...

Policie představuje bezpečnostní opatření před šampionátem v krasobruslení

Přímý přenos
Americký krasobruslař Ilja Malinin během krátkého programu.

Policie a organizační výbor představují informace pro fanoušky a bezpečnostní opatření před mistrovstvím světa v krasobruslení, které v hlavním městě startuje za dva týdny. Šampionát se uskuteční od...

10. března 2026,  aktualizováno 

Devět let života za to stálo, říká autor nového pražského mostu Radek Šíma

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Radek Šíma, architekt Dvoreckého mostu.

Hlavní město Praha už brzy otevře nový most spojující Podolí a Smíchov. „Celé to byla jedna velká výzva, ale devět let života za to stálo,“ říká architekt Radek Šíma v Rozstřelu o mostu, jehož stavba...

10. března 2026

Smrtící neznalost: chodci stále nevědí, že tramvaj na přechodu prostě nezastaví

Premium
ilustrační snímek

Lidé stále nevědí, že tramvaj má na přechodu pro chodce přednost a často se snaží silnici přeběhnout, i když se stroj už blíží. Jenže tramvaj zastaví jen v místech, kde jsou přechody opatřeny...

10. března 2026

Restaurace uzavřená kvůli žloutence je opět v provozu, onemocnělo devět lidí

Žloutenka typu A (ilustrační foto)

Restaurace v Praze na Dlabačově, v níž pražská hygienická stanice (HSHMP) minulý týden objevila ohnisko žloutenky, je už otevřená a podle hygieniků je provoz bezpečný. Pracuje v ní personál, který má...

10. března 2026  8:25

Sparta hlásí SOS, na startu play off nemá opory. Trenér ale věří: Do série zasáhnou

Momentka z úvodního zápasu předkola mezi Spartou a Kladnem.

Když se zveřejnila sestava, většina příznivců musela být překvapena. Na soupisce sparťanských hokejistů totiž chyběli Devin Shore a Michael Špaček, dva klíčoví hráči. Před úvodním duelem předkola...

9. března 2026  22:44

Konflikt bezdomovců vyústil ve fyzické napadení, jeden je v umělém spánku

Pražští policisté vyjížděli k potyčce dvou bezdomovců v Praze Troje (9. března...

Pražští policisté vyjížděli k potyčce dvou bezdomovců v Troji. Muži ve věku zhruba 45 let se vzájemně napadli, záchranáři je posléze převezli do pražských nemocnic. Jeden z nich leží v kritickém...

9. března 2026  22:17

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

9. března 2026  17:41,  aktualizováno  22:15

Osobák vjel u Velvar do protisměru, při srážce s kamionem zemřeli dva lidé

Jednotky IZS zasahovaly u nehody na Kladensku, kde se střetl osobní automobil s...

Osobní auto s kamionem se srazilo v pondělí ráno u obce Uhy na Kladensku. Střet nepřežili dva lidé, jeden další člověk se zranil. Silnice číslo I/16 byla zcela uzavřená zhruba sedm hodin, nyní se...

9. března 2026  8:36,  aktualizováno  21:45

Kříž, hvězda a svastika. Protináboženskou čmáranici na kostele řeší policisté

Neznámý vandal zohyzdil průčelí kostela svatého Václava v pražských Vršovicích....

Pochybnou „rovnici“ ve tvaru kříž plus Davidova hvězda rovná se levotočivá svastika načmáral počátkem března neznámý vandal sprejem na průčelí kostela svatého Václava v pražských Vršovicích. Na...

9. března 2026  17:05

Spádovost pražských středních škol rozporuje Středočeský kraj i někteří ředitelé

Otevření zrekonstruované budovy Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. (10. 3....

Praha uvažuje o zavedení spádovosti u některých typů středních škol v metropoli. Slibuje si od toho snížení tlaku na žádané typy škol. Návrh ale kritizuje vedení Středočeského kraje, negativa v něm...

9. března 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG (35-55.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 35 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Vyloučení Mercada zrušeno správně, Chorý před gólem podle komise nefauloval

John Mercado (Sparta) po přezkoumání u videa nakonec dostává žlutou kartu....

Rozhodčí Stanislav Volek si ve dvou diskutovaných situacích nedělního fotbalového derby na Slavii při konečných verdiktech počínal správně. V případě původně chybně udělené červené karty sparťanu...

9. března 2026  15:17

Co kus, to unikát. Dřevěná pera ze slavného Santiniho schodiště budou stát tisíce

Pero ze dřeva ze Santiniho schodiště

Bude to příběh, který propojí historii a umění se šikovností současnosti. Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec dá brzy do prodeje limitní počet psacích per vyrobených ze dřeva právě...

9. března 2026  15:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.