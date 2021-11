Pár souložil před davem turistů u Královské cesty, policie dvojici hledá

Dvojice se podle policie začala nevhodně chovat už při procházce po Karlově mostě, kde měla žena uspokojovat muže rukou.

Následně přešli Křižovnické náměstí, které je součástí Královské cesty, a v úzkém průchodu souložili.

„Policisté v průběhu šetření zajistili kamerové záznamy, na kterých je tato dvojice zachycena, avšak do současné chvíle se jim nepodařilo zjistit jejich totožnost,“ řekl mluvčí policie Richard Hrdina.



Dvojice je podle policie ve věku okolo dvaceti až třiceti let a mělo by se jednat o cizince. V případě, že je někdo pozná, měl by kontaktovat linku 158.

„Náruživá dvojice je podezřelá ze spáchání trestného činu výtržnictví, za což jí v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi,“ dodal Hrdina.