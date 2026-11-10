Policejní akce probíhala v rámci mezinárodní policejní spolupráce. Řidiči dvou aut nejspíše prchali ze sousední země. Podle serveru Novinky.cz se mohlo jednat o Slovensko nebo Rakousko.
„Dostali jsme informaci o dvou vozidlech, jejichž osádky měli tvořit cizinci,“ uvedl pro iDNES.cz brněnský policejní mluvčí Pavel Šváb. „Tito cizinci by měli být podezřelí z majetkové trestné činnosti.“
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Policisté provedli nutná opatření, aby obě vozidla vypátrali, aby je mohli ztotožnit. Zastavit se je podařilo až v sousedním kraji na dálnici na 115. kilometru ve směru na Prahu.
„Jedno z vozidel vypátrali a zastavili policisté na D1 na Vysočině,“ informoval mluvčí jihomoravské policie David Chaloupka. „Druhý řidič výzvy k zastavení ignoroval a začal po dálnici ujíždět.“
Auto prchalo přes několik krajů až k Praze, kde ho policisté nalezli bez osádky. „Vozidlo bylo nalezeno havarované na Pražském okruhu u Modletic,“ řekl Chaloupka. Po zbývajících podezřelých nyní pátrá pražská policie.