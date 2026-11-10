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Dvě auta ujížděla policii přes celé Česko. Jedno chytli, druhé našli prázdné u Prahy

Autor:
  15:19
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Z Jihomoravského kraje až do Prahy prchala v úterý vozidla řízená cizinci podezřelými z majetkové trestné činnosti. Jedno auto se policistům podařilo odchytit na Vysočině, druhý řidič ujížděl až k Praze. Policisté našli jeho auto havarované u Modletic a bez osádky. Případ převzala pražská policie.

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Policejní akce probíhala v rámci mezinárodní policejní spolupráce. Řidiči dvou aut nejspíše prchali ze sousední země. Podle serveru Novinky.cz se mohlo jednat o Slovensko nebo Rakousko.

Dvě auta ujížděla policii přes celé Česko. Jedno chytli, druhé našli prázdné u Modletic. (10. listopadu 2026)
Dvě auta ujížděla policii přes celé Česko. Jedno chytli, druhé našli prázdné u Modletic. (10. listopadu 2026)
Dvě auta ujížděla policii přes celé Česko. Jedno chytli, druhé našli prázdné u Modletic. (10. listopadu 2026)
Dvě auta ujížděla policii přes celé Česko. Jedno chytli, druhé našli prázdné u Modletic. (10. listopadu 2026)
6 fotografií

„Dostali jsme informaci o dvou vozidlech, jejichž osádky měli tvořit cizinci,“ uvedl pro iDNES.cz brněnský policejní mluvčí Pavel Šváb. „Tito cizinci by měli být podezřelí z majetkové trestné činnosti.“

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Policisté provedli nutná opatření, aby obě vozidla vypátrali, aby je mohli ztotožnit. Zastavit se je podařilo až v sousedním kraji na dálnici na 115. kilometru ve směru na Prahu.

„Jedno z vozidel vypátrali a zastavili policisté na D1 na Vysočině,“ informoval mluvčí jihomoravské policie David Chaloupka. „Druhý řidič výzvy k zastavení ignoroval a začal po dálnici ujíždět.“

Auto prchalo přes několik krajů až k Praze, kde ho policisté nalezli bez osádky. „Vozidlo bylo nalezeno havarované na Pražském okruhu u Modletic,“ řekl Chaloupka. Po zbývajících podezřelých nyní pátrá pražská policie.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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