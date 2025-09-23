Dvě dívky se nevrátily domů. Jedna čelí posměchu, napsala dopis na rozloučenou

  15:50
Policie od pondělí pátrá po dvou dívkách, které opustily své bydliště v Praze. Čtrnáctiletá dívka odešla z dětského domova, má sklony k sebepoškozování a bere antidepresiva. Patnáctiletá dívka odešla od rodičů, kterým nechala doma dopis na rozloučenou.

Policisté hledají dvě dívky, kdy první se nevrátila z plánované vycházky a druhá nechala rodičům doma dopis na rozloučenou. Čtrnáctiletá Anežka Fintová (vpravo) a patnáctiletá Taisia Ivanenko. | foto: Policie ČR

Čtrnáctiletá Anežka Fintová odešla z dětského domova ráno, do školy nedorazila a do domova se nevrátila. Nemá u sebe mobilní telefon. Podle policejní databáze má hubenou postavu, hnědočerné vlasy a hnědé oči. Má jizvy na obou předloktích a vpředu na obou stehnech.

Oblečené by měla mít černé šaty ke kolenům, černou péřovou bundu a šedé nazouvací tenisky. „Podle zjištění by se měla pohybovat v okolí Řep. Naposledy byla nalezena v České Lípě,“ uvedl mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.

Policie pátrala po dvanáctileté dívce, v pořádku se vrátila domů

Patnáctiletá Taisia Ivanenko nechala doma mobilní telefon a dopis, v němž se loučí s rodinou. Na sociálních sítích je neaktivní, dosud se nikomu neozvala. Má blonďaté vlasy a modré oči.

„Důvodem jejího odchodu je problém s nadváhou a posměch ostatních,“ uvedl Rybanský. Rodina se podle něj bojí o život a zdraví dívky.

Pokud někdo ví, kde dívky jsou, má se ozvat na policejní linku 158, vyzval mluvčí.

