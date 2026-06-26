Dvakrát přes 200, mobil na volantu. Policie se pochlubila úlovky z Pražského okruhu

Stalo se v minulých dnech, kdy policie posílila hlídky před odjezdem mnoha řidičů na letní prázdniny.
Dva řidiči si ale Pražský okruh nejspíš spletli se závodním. „Jejich naměřená rychlost totiž nejvyšší povolený limit přesáhla bezmála dvojnásobně. Prvnímu řidiči naměřili 209 km/h a druhému dokonce 218 km/h. Oběma dvěma tak byly na místě zadrženy řidičské průkazy a na nějaký čas za volant již neusednou,“ informoval mluvčí policie Richard Hrdina.
Další řidič se pak místo řízení tak soustředil na svůj mobil který oběma rukama držel na volantu, že si skoro tři čtvrtě minuty vůbec nevšiml, že si ho souběžně jedoucí policisté z okénka natáčeli.
„Od policistů dostal pokutu a také nasbíral několik bodů, za které ale bohužel slevu v supermarketu určitě nedostane,“ dodal mluvčí.
Senior policisty viděl rád
Kdo ale policisty rád viděl, byl senior, který měl defekt kola u strany řidiče. Kolo se snažil vyměnit, ale hrozilo nebezpečí, že ho některý z kolemjedoucích řidičů srazí.
„Policisté překážku v provozu řádně označili svým vozidlem a pak seniorovi pomohli kolo vyměnit, a on tak mohl dál pokračovat v cestě,“ uzavřel Hrdina.