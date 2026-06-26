Dva úlovky v jeden den. Pražští policisté dopadli muže z celostátního pátrání

„Policisté v obou případech získali informace v terénu, kde se v rámci své činnosti pohybují. Jejich vyhodnocením následně dokázali obě osoby vypátrat a zadržet,“ popsal mluvčí policie Jan Rybanský.
Na prvního z vypátraných mužů vydal tento měsíc příkaz k zatčení pražský vrchní soud. Obával se totiž, že cizinec se bude snažit vycestovat mimo Českou republiku poté, co si vyslechl nepravomocný verdikt, podle nějž si měl odpykat šest let odnětí svobody za znásilnění.
Podle Rybanského měl muž v době zadržení už zakoupenou letenku do své vlasti, kam se hodlal vrátit navždy.
Ve stejný den dopadli kriminalisté také člena organizované skupiny, která páchala drogovou trestnou činnost. Příkaz k dodání do výkonu trestu na něj pražský městský soud vydal již v lednu. Muž se skrýval na různých místech v Česku.
„Po provedení všech nezbytných administrativních a procesních úkonů byli oba muži umístěni tam, kam patří,“ uzavřel mluvčí.