Příbramští vězni odhalují dětem svou minulost, která je má odradit od drog

„Začal jsem ve třinácti, abych zapadl do party. Poprvé to bylo na diskotéce. Bral jsem extázi i pervitin. Absťák, to byly nejhorší chvíle mého života. Vezme vám to zdraví, rodinu a přinese samotu na celý život,“ říká na videu určeném žákům 8. a 9. tříd základních škol muž sedící zády ke kameře za kovovými mřížemi. Jde o zhruba třicetiletého odsouzence, který si odpykává trest ve Věznici Příbram.

V pilotní fázi projekt otestovali na šesti základních školách ve městě a okolí. Nyní jej představují jako možnost netradiční prevence zaměřené na starší děti. „Drogová kriminalita má vzestupnou tendenci, současně klesá věková hranice prvouživatelů psychotropních látek,“ upozornila mluvčí příbramské policie Monika Schindlová.

Děti se mohou ptát závislého

Cíl jejich působení mezi lavicemi vystihuje motto nové preventivní akce. „Neudělej chybu a nedej se na špatnou cestu,“ nabádají policisté s poukazem nejen na zdravotní, ale i na společenská rizika užívání omamných látek. Svá varování přitom dokládají fakty. „Drogy jsou drahé, závislé osoby potřebují na jejich nákup denně až několik tisíc korun. Prostředky na pořízení drog často získávají trestnou činností či prostitucí. Ve věznicích jsou odsouzené průměrně z 80 procent osoby závislé na drogách,“ upřesňují.

S nápadem ukázat školákům problematiku z jiného úhlu pohledu přišel policista Milan Kocík. Při podobných přednáškách o nebezpečí užívání drog totiž zjistil, že mladí většinou nevědí, že se tak mohou dostat až za mříže. Proto se je rozhodl se světem „za katrem“ přímo konfrontovat. „Snažili jsme se vytvořit nějakou exkluzivitu, aby to děti zaujalo, což si myslím, že se zatím daří,“ domnívá se Milan Kocík.

Příbramský projekt se ptá: Kam až chceš zajít? Novinka mezi preventivními akcemi, s níž přišla příbramská policie, netradiční formou kombinuje přednáškovou činnost specialistů Policie ČR a Vězeňské služby. Součástí je nepřímé angažmá vybraných odsouzených. Ti prostřednictvím dopisu vylíčí své životní cesty vedoucí přes drogy až k výkonu trestu odnětí svobody. Jejich příběh se pak dostane k žákům posledních ročníků základních škol. Následně mají za úkol sepsat dotazy na odsouzeného, který na ně opět bez přímého kontaktu odpoví prostřednictvím videa. Po celou dobu vystupuje vězněný v anonymitě.

Součástí nepřímé interakce je třeba možnost položit odsouzenému „na dálku“ dotazy. Odpovědi děti dostanou prostřednictvím videozáznamu natočeného s příslušným vězněm. Ke spolupráci na projektu se nicméně hlásí jen zhruba čtvrtina drogově závislých, již odsouzených. „Pro většinu je, bohužel, droga standardem. I z těch, kteří souhlasí, se k dopisu a videu dostane jen několik jedinců,“ říká ředitel Věznice Příbram Petr Červený.

Školáky prý většinou zajímá, jak se odsouzený k drogám dostal, zda ho někdo nutil k jejich užívání či v jakém věku poprvé takovou látku okusil. A rovněž, co nejcennějšího v životě ukradl. Mimořádně působivým zážitkem je pak podle policistů pro děti exkurze do věznice.

Policisté původně chtěli zaměřit přednášky na středoškoláky. Pokles věkové hranice prvních uživatelů je však přiměl ke změně. „Jsme si vědomi, že drogy z naší společnosti nezmizí, ale je důležité tomu nějakým způsobem čelit,“ připomíná ředitel příbramské policie René Peták s tím, že na rozdíl od represivního působení může nová aktivita drogové kriminalitě předcházet.

Za pololetí stihnou čtyři školy

Do konce roku plánují ještě několik návštěv ve školách v příbramském okrese. Nicméně se musí řídit omezenými personálními možnostmi. Přednášku vždy zajišťují dva policisté či členové Vězeňské služby. Takové týmy mají nyní dva.

Zároveň se nebrání ambicím postupně projekt představit i kolegům v jiných částech kraje. Nabízí se například Kladno, kde je rovněž možná spolupráce s nedalekou věznicí. V první řadě však chtějí vyhodnotit dosavadní působení při zmiňované šestici návštěv ve školách.

„Projekt je nový, nicméně rozšíření do dalších regionů je velmi žádoucí. Opravdu jej podporujeme a vítáme. Protože Vězeňská služba pracuje s lidmi, kteří jsou odsouzení, kolikrát už tam mnoho nenaděláme. Díky projektu naopak můžeme působit na děti v době, kdy do drogové závislosti teprve mohou spadnout. Podstatné je propojení dvou světů, toho před mřížemi a toho za mřížemi. Chceme, aby když už přijdou do kontaktu s drogou, věděly, jak se mají zachovat,“ říká vrchní komisařka a mluvčí Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky Markéta Prunerová.

Kdy by se mohl projekt Kam až chceš dojít? rozjet i mimo Příbramsko, zatím nechce předjímat. „Za pololetí stihneme čtyři návštěvy. Je pravděpodobné, že od září bychom mohli vyrazit i na další školy,“ míní Markéta Prunerová.