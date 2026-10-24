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Mladík střílel za autobusovou zastávkou. U sebe měl pistole i sáčky s marihuanou

Autor: ,
  12:22
Na mladého muže, který za autobusovou zastávkou v pražské Ryšavého ulici střílel zřejmě plastové kuličky do vzduchu, narazila hlídka městské policie. Když ho strážníci oslovili, otočil se k nim se zbraní v ruce. Při následné kontrole u něj našli další pistoli, nůž a několik sáčků s údajnou marihuanou. Dvaadvacetiletý muž se pokusil utéct, strážníci ho ale zadrželi.

KRIMI

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Hlídka si mladíka všimla ve chvíli, kdy za autobusovou zastávkou manipuloval se zbraní, mířil do vzduchu a střílel. Strážníci se proto rozhodli zjistit, co na místě dělá. Muž však působil zmateně a vzápětí se k nim otočil se zbraní v ruce.

„Hlídka mu ji opatrně odebrala. Podle vzhledu a hmotnosti se jednalo o airsoftovou pistoli, kterou položila na betonovou zídku,“ uvedli strážníci na sociálních sítích.

Pozornost poté zaměřili na černou tašku, kterou měl mladík u sebe. Uvnitř objevili další zbraň, tentokrát plynovou pistoli, a také nůž a drtičku na sušené rostliny.

Mladík se snažil utéct

Situace se vyhrotila ve chvíli, kdy se strážníci pokusili tašku odsunout mimo mužův dosah. Mladík do ní rychle sáhl, vyhodil neznámou nádobku a pokusil se utéct. Hlídka ho však během chvíle dostihla a za použití donucovacích prostředků zpacifikovala.

„Při následné kontrole okolí našli odhozenou krabičku pod zaparkovaným vozidlem, ve které se nacházelo přibližně deset sáčků se zelenou sušinou,“ popsali strážníci. Muž jim následně sdělil, že jde o marihuanu pro vlastní potřebu.

Jakmile se dvaadvacetiletý mladík uklidnil, začal s hlídkou spolupracovat. Opakovaně však zdůrazňoval, že nechce skončit ve vězení.

Na místo dorazili také policisté, kteří případ ponechali k dořešení městské policii. Strážníci následně oznámili podezření ze spáchání přestupku příslušnému správnímu orgánu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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