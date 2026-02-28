Manévry kolem narkomana. Pytlík s krystaly vyvolal velký zásah záchranářů

  11:40
Manévry vyvolal v sobotu dopoledne pytlíček s krystalickou látkou, který pražští policisté v noci zajistili po převozu do nemocnice u zfetovaného člověka. Na policejní služebnu v Sokolské ulici vyjela kromě protichemické jednotky hasičů i záchranka.
Složky IZS měly v Praze manévry kvůli pytlíčku zajištěnému u hospitalizovaného narkomana (28. února 2026)

„Pytlík s neznámou krystalickou látkou jsme zajistili u člověka, který byl v noci kvůli podezřelé intoxikaci převezen do nemocnice. Na místním oddělení nyní probíhá zkoumání látky,“ sdělil iDNES.cz mluvčí Richard Hrdina.

Hasiči i zdravotníci poslali ke služebně v Praze 2 po dvou vozech.

„Je to z preventivních důvodů. Musíme takto postupovat pokaždé, když nevíme, s jakou látkou se potýkáme,“ doplnil mluvčí.

