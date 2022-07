Jedno ze tří kontaktních center pro narkomany v Praze možná skončí

„Situace v této oblasti je dlouhodobě velice špatná, a to přes všechny naše kroky, kterými jsme se ji pokoušeli řešit. Místní si na situaci velmi stěžují, dokonce už podali i petice. O všem s nimi proběhlo i jednání,“ říká radní pro bezpečnost a prevenci kriminality Prahy 5 Petr Lachnit (ANO 2011).

„Nabídli jsme Progressivu dohodu, podle které by nájem skončil s koncem roku 2023. Ten návrh, ale odmítli, i když věděli, že jinak dostanou výpověď. Teď to jde do rady, a když to rada schválí, dostanou výpověď, která je šestiměsíční. Budeme se snažit jim nové prostory najít, ale žádné vhodné u nás nejsou,“ dodává.

Důvodem je podle Lachnita koncentrace míst, která narkomani často navštěvují. Kromě kontaktního centra je zde totiž také ordinace, ve které se předepisuje substituční léčba, a také lékárna, ve které si ji lze vyzvednout. Lachnit na to konto zdůrazňuje, že se samotným Progressivem nemají vůbec žádný spor a jediným problémem je nevhodné umístění centra.

„Je to odpovědnost Prahy 5“

Odmítnutí dohody potvrzuje výkonný ředitel Progressivu Vojtěch Janouškovec s tím, že oni sami proti stěhování jako takovému nic nemají. „Bohužel s námi nikdo neřeší to, kam bychom se měli přestěhovat. A já se bojím toho, že ve chvíli, kdy my přistoupíme na dohodu o výpovědi, tak tím pádem budeme spoluzodpovědní za to, že to zařízení může být ohrožené na samotné existenci. Historicky známe to, že obdobná zařízení dostala výpověď, ale nedostala žádný nový prostor,“ sděluje Janouškovec. „Odpovědnost za výpověď musí převzít oni. V nějakém duchu jim rozumím, proč to dělají, byť si myslím, že tu situaci to nevyřeší,“ dodává.

Zneužívání subutexu Subutex se používá již od roku 2007 při odvykání od užívání drog. Lék, který narkomani jako náhražku za drogy užívají, má podobné účinky jako tvrdá narkotika, a to například útlum a celkové zklidnění nebo analgetické působení, ale v mnohem menší míře než například heroin. Vše ale záleží na tom, jak je látka užívána. Stačí totiž, aby se tablety nepolykaly, ale místo toho aplikovaly injekční stříkačkou nebo aby si jich narkoman vzal víc, než je doporučená dávka, a účinky se mnohonásobně zvýší. Subutex je přitom k dostání na předpis v lékárně a na drogovém trhu se s ním živě obchoduje.

Janouškovec také podotýká, že pokusy ze strany magistrátu najít náhradní prostory, kam by se centrum přestěhovalo, byly, ale vše vždy nakonec narazilo na odpor dotčených městských částí. Magistrát na jaře skutečně několik míst na nová centra vytipoval, například v Praze 8. Nakonec ale ustoupil námitkám ze strany vedení radnic a pouze ve spolupráci s adiktologickými odborníky vytvořil koncepci, která popisuje, kolik a kterých služeb a kde je v Praze potřeba, ať už se jedná o kontaktní centra, ambulance nebo odvykací léčbu.

Podle koncepce magistrátu by se v žádné městské části nemělo nacházet víc než jedno kontaktní centrum. Zároveň by v Praze takových center mělo být aspoň devět. Nyní přitom hrozí, že tu začátkem příštího roku budou pouze dvě.

Podle radní pro oblast sociální politiky Mileny Johnové (Praha sobě) se k vyjednávání o konkrétním umístění center začne až na podzim, jelikož najít ohledně takto citlivé otázky politickou shodu je před volbami takřka nemožné. Zároveň by podle ní mělo více center vznikat naráz, aby městské části neměly pocit znevýhodnění.

Místa místní pomoci

Vzhledem k tomu, jak komplikované je tyto služby fyzicky umístit, spustil magistrát program s názvem Místa místní pomoci, který má umožnit zvýšení aktivity mobilních sociálních služeb. Ve spolupráci s neziskovými organizacemi a městskými částmi magistrát vytipuje nová parkovací místa, kde budou moci mobilní týmy operovat. Rozšíří se tím síť, která v tuto chvíli čítá 26 míst a v rámci které neziskové organizace pečují nejen o drogově závislé, ale také o lidi bez domova.

„Umístit kamenná nízkoprahová zařízení je komplikované. Sanitky s možností testování, očkování a ošetření, vozidla se sociálním poradenstvím, mobilní kontaktní centra s výdejem jídla nebo v budoucnu i mobilní sprchy jsou efektivní flexibilní možností. Jako Terénní program Sananim jsme v rámci sanitky u hlavního nádraží v roce 2021 vydali více než 30 tisíc respirátorů, testovali jsme více než tisíc osob a více než 300 osob jsme očkovali proti nemoci covid-19. Potřebovali bychom k rozvoji této efektivní prevence prostor k poskytování služeb, který vznikne díky programu Místa místní pomoci,“ uvedl Aleš Herzog, vedoucí terénních programů organizace Sananim.