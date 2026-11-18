Kontroly proběhly v Praze v Hrazanské ulici, v ulici V Kolkovně a v Libušské ulici. Ve dvou případech policie zjistila také neplatné řidičské průkazy, kdy řidiči neměli za volantem vůbec co dělat.
Třiatřicetiletý řidič v Hrazanské ulici byl známá firma, měl platný zákaz řízení do roku 2027 a strážníci to moc dobře věděli. „Jeho nesouvislá jízda, při které bezdůvodně zrychloval a zpomaloval, se navíc nedala přehlédnout,“ uvedli.
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Při samotné kontrole se muž nesnažil popírat a rovnou přiznal, že ví, že řídit nesmí. „Že si s tím nedáte pokoj?“ podivili se strážníci, zadrželi ho a odvezli na stanici.
Ještě víc překvapil pětadvacetiletý řidič v ulici V Kolkovně. „Při ověřování totožnosti vyšlo najevo, že má zadržený řidičský průkaz, důvodem mělo být řízení pod vlivem drog. Tvrdil, že drogy užil naposledy před týdnem,“ informovali strážníci ve zprávě. „Test ale ukázal pozitivní výsledek na THC, amfetamin a metamfetamin.“
Na zveřejněných záběrech policisté vyjmenovávají jednotlivé látky s tím, že muž vyhrál „jackpot“. Navíc u něj našli plynovou zbraň a vystřelovací nůž, tudíž i tohoto muže zadrželi a odvezli.
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Poslední zásah se odehrál v Libušské ulici. Čtyřiatřicetiletý řidič na sebe policejní hlídku upozornil bezdůvodnými změnami směru jízdy, zrychlováním a zpomalováním.
Zveřejněné záběry ukazují muže v zimní bundě se zapálenou cigaretou, jak se strážníky pohodově diskutuje nad výsledky svého testu na drogy. „To jsem vám řekl, že jsem včera měl něco, no,“ řekl a dodal, že to „asi budou amfetaminy“ a „extáze“.
„Strážníkům přiznal, že předchozí večer kouřil marihuanu a užil extázi. Alkohol nenadýchal, test na drogy byl ale pozitivní na amfetamin a metamfetamin,“ sdělili strážníci ve zprávě.
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Všechny tři případy byly předány Policii České republiky. Zveřejněním záběrů chce policie upozornit na hrozbu, kterou řízení pod vlivem drog představuje pro okolí.
Zpráva uvádí, že podobné případy už nejsou pro lidi překvapením. „Jenže právě v tom je problém. Za každým takovým volantem sedí člověk, jehož jednání může během několika vteřin změnit život někomu úplně nevinnému. A někdy ho i ukončit.“