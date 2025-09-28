Spasí Prahu dřevostavby? Jejich rozmach pomůže řešit bytovou krizi

Jan Bohata
Adam Hejduk
,
  11:56
Řešení bytové krize je jedním z klíčových témat říjnových voleb. Politické strany především hledají recept na to, jak zrychlit výstavbu. Jedním z řešení by mohly být dřevostavby. Jsou rychleji postavitelné, časem snad i rychleji povolitelné a od léta až osmipatrové.
Bytová dřevostavba v pražských Řeporyjích

foto: Crest Communication

Vizualizace dřevostavby v pražských Radlicích (19. září 2025)
Vizualizace dřevostavby v pražských Radlicích (19. září 2025)
Bytová dřevostavba v pražských Řeporyjích
Bytová dřevostavba v pražských Řeporyjích
Dřevo představuje jeden z nejstarších materiálů využívaných ve stavebnictví. Teď nicméně začíná jeho renesance. K té zásadně přispěje zmírnění omezení. Od 1. srpna mohou dřevostavby nově dosahovat výšky až 22,5 metru, takže budou moci mít dvakrát více pater než dosavadní čtyři.

Výhod mají dřevostavby hned několik. Vedle toho, že jsou udržitelné, lze je postavit za méně než rok a půl, přičemž běžně bytový dům vzniká i více než dva roky.

Vše zrychluje především fakt, že se panely vyrábí předem a na stavbě už se jen montují dohromady. To zároveň znamená menší hluk a nepořádek a méně lidí na stavbě. „Systém CLT panelů přináší zcela nové možnosti pro stavbu vícepodlažních či výškových staveb, a to i pro jejich architektonický výraz,“ popisuje předseda České komory architektů a bývalý pražský primátor Jan Kasl.

Praha má málo městských bytů, dostupné bydlení se stává nedosažitelným

Další výhodou je skvělá dostupnost stavebního materiálu, jelikož dřevo je jednou z mála surovin, kterých má Česko dostatek. „Dřevo má významný byznysový potenciál, který plně nevyužíváme. Každoročně vyprodukujeme přibližně 15 milionů kubických metrů dřeva, značná část však směřuje do zahraničí a vrací se k nám ve formě finálních výrobků s přidanou hodnotou,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Kostely z kmenů přiřezaných a otesaných

  • Ze dřeva také v Praze vznikaly nejstarší kostelíky a klášterní provizoria. Díky kronikáři, cisterciáckému opatu Petru Žitavskému ze Zbraslavi, do dějin vstoupil částečně sroubený palác, jenž vyrostl mezi Petřínem a Vltavou.
  • „Stál na rovině ploché a krásné palác podivuhodné velikosti a stavby z kmenů přiřezaných a otesaných se sroubeními spájenými,“ popsal stavbu letopisec. Stal se místem, kde se konala na Letnice roku 1297 opulentní korunovační hostina krále Václava II.
  • Některé ze svatostánků je možné si prohlédnout ještě i dnes. Smutně slavným se stal kostelík sv. Michaela na Petříně, který po požáru prochází náročnou rekonstrukcí. Roubený chrám ze 17. století původně stál na Podkarpatské Rusi. Do metropole jej přestěhovali až v roce 1929.

Změnu norem posvětili i hasiči, ovšem za přísných podmínek. Plně rozvinutý požár v dřevostavbě totiž dosahuje v kratším čase vyšších teplot, než tomu je v jiných konstrukcích, a mnohem rychleji se šíří. Hasiči proto považují za nezbytný aktivní systém hašení, který dokáže automaticky zažehnat požár už v zárodku.

Posun k vyspělým státům

V prvních bytových domech ze dřeva už lidé bydlí. Společnost UBM Development před rokem dokončila projekt s názvem Timber Praha, který je součástí rezidenčního areálu Arcus City na pomezí Stodůlek a Řeporyjí.

Spodní část jednotlivých budov je sice z betonu, jinak jde ale o čisté dřevostavby. Celkem v nich vzniklo 62 bytů. UBM Development je jedním z iniciátorů vzniku Platformy pro udržitelné stavebnictví ze dřeva, která dlouhodobě usiluje o rozvolnění omezení bránících rozmachu dřevostaveb.

„Je pro nás až neuvěřitelné, jak rychle dodatek k požární normě vznikl a byl schválen. Těšíme se, že na základě této změny bude možné i u nás stavět ze dřeva stavby, které běžně stavíme v Německu a Rakousku. Pro dřevostavby přichází změna, která nás posouvá k vyspělým zemím,“ míní ředitel projekčního oddělení UBM Development Czechia Tomáš Krejčí.

Další rezidenční dřevostavba bude k vidění v rámci nedávno rozestavěného projektu D. O. K. Radlice v blízkosti metra Radlická, který staví Skanska. Součástí budou i budovy Onyx a Krystal, stavěné klasickou stavební technologií, ale Dřevák se stane dosud největší bytovou dřevostavbou u nás. Hotovo by mělo být v roce 2027.

„Rezidence Dřevák se zařadí mezi první bytové domy v Česku, které projdou certifikací WELL for Residential – mezinárodním standardem zaměřeným na kvalitu prostředí a zdraví v rezidenčních budovách,“ uvádí Ondřej Flanderka, manažer udržitelného rozvoje Skanska Residential.

Dramatické přistání v Praze. Airbus drhnul zadkem o ranvej

