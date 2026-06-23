Zemřela Johanna Bathildis princezna Lobkowiczová. Po revoluci bydlela v Drahenicích

„Z Mnichova k nám dorazila smutná zpráva: Johanna, princezna Lobkowiczová, rozená hraběnka zu Castell-Castell, zemřela 14. června v Mnichově po dlouhé nemoci,“ uvedla Německá římskokatolická farnost v Praze na svém webu.
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Farnost doplnila, že zádušní mše a pohřeb se budou konat v České republice. Starosta Drahenic redakci iDNES.cz potvrdil, že podle posledních informací se má poslední rozloučení uskutečnit v sobotu 27. června právě v Drahenicích. Součástí bude také zádušní mše v kostele sv. Ignáce v Březnici na Příbramsku.
Zájemci o účast na posledním rozloučení se mají přihlásit faráři Lotharu Vierhockovi, uvádí farnost, u jejíchž začátků manželka Johannese Lobkowicze stála.
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„Vždy se aktivně angažovala ve farním životě – ať už ve finančním výboru, nebo všude, kde byla potřeba pomocná ruka. Nezapomenutelná je i naše farní pouť v roce 2024, kdy jsme byli u ní a její rodiny hosty na zámku Drahenice,“ přiblížila římskokatolická farnost. Dodala, že členové na princeznu vzpomínají s vděčností.
Johannes Lobkowicz se narodil v Mnichově poté, co jeho otec Mikuláš utekl v roce 1948 z Československa. Johannes tak studoval v Německu, kde se se zesnulou princeznou oženil. Měli spolu šest dětí a v roce 1992 se natrvalo přestěhovali do Drahenic, uvádí Paměť národa.