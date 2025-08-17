Prodej bytů v Praze láme rekordy. A zdražování stále není u konce

Mimořádně perspektivní někdejší průmyslové čtvrti, stagnující severozápad či nedostupný střed metropole. I tak vypadala bytová výstavba v metropoli v prvním pololetí 2025. Ceny vlastnických bytů do konce roku dál neuhnou ze vzestupného kurzu, příliš velký pokles nelze zřejmě čekat ani u úrokových sazeb. U nájmů je to podobné.
Tak to vypadá na bytovém trhu podle aktuálních informací hlavních aktérů z developerské branže. Zájem o byty v Praze drtí nabídku, vysokým cenám navzdory. Majitele jich našlo přes čtyři tisíce. Premiérově ceny ale překročily hranici 170 tisíc korun za metr čtvereční. U secondhandových bytů 140 tisíc korun za metr čtvereční.

„Nadprůměrná poptávka představuje výsledek několika klíčových faktorů. Pokračujícího poklesu úrokových sazeb, atraktivní nabídky na trhu a návratu odkládané poptávky z let 2022 a 2023,“ vysvětluje Juraj Murín, ředitel vývoje projektů Skanska Residential.

Výjimečný zájem a největší šanci na úspěch mají kupci hlavně v někdejších industriálních zónách hlavního města – na Smíchově, v Hloubětíně, Vysočanech, Štěrboholech a dalších oblastech.

V Praze už se nežije blaze. Drahé bydlení sráží životní úroveň, mladí se stěhují pryč

„Výstavba na rozvojových lokalitách v Praze 5, 9 a 10 přináší nejvyšší nabídku i nejnižší průměrné ceny,“ potvrdil Juraj Murín.

Ve zmíněných obvodech lze v současnosti nalézt 64 procent nabídky. Avšak i zisk a příprava stavebních pozemků na brownfieldech podle developerů představuje komplikovanou, déledobou záležitost.

Vzhledem k cenám a nízké nabídce je pro běžné zájemce takřka nedostupné získat byt v historickém centru města. Rostoucími náklady se k němu blíží též sedmý obvod.

Žižkov nikoli rázovitý

V historii rázovité, někdejší samostatné město a později třetí městská část Žižkov zažívá mimořádný rozkvět. „V Praze 3 rostou ceny nejrychleji, meziročně o 18 procent. Žižkov má našlápnuto, aby se stal obdobou Karlína,“ řekl Dušan Kunovský, předseda představenstva Central Group.

Kdo chce žít v Praze, bere i drahé vlastní bydlení. Stoupají také nájmy

O moc lépe na tom není ten, kdo volí nájemní bydlení. V novostavbách se cena vyšplhala průměrně na 477 korun za metr čtvereční, ve starším objektu je to zhruba o 30 korun méně. U institucionálních, moderních, plně vybavených nájemních bytů jsou náklady ještě vyšší. I tak se ale jedná o segment, který zaznamenává nárůst na popularitě.

Bydlení v I. pololetí 2025

Rekordních šest měsíců – 4 300 bytů developeři prodali v I. pololetí, meziročně jde o nárůst o 23 procent. Jedná se o druhý nejlepší pololetní výsledek za posledních 15 let.
Nové hypotéky – Finanční ústavy poskytly 150 miliard korun.
Ceny nových bytů rostly – Průměrná nabídková cena dosahuje 170 594 Kč/m2, což představuje meziroční nárůst o 8,8 procenta a zvýšení o 1,6 procenta oproti minulému čtvrtletí.
Prodejní ceny se dostaly na 165 019 Kč/m2, meziročně se jedná o nárůst 12,3 procenta, mezikvartálně pak o 3,3 procenta.

Zdroj: Central Group, Trigema, Skanska

Náklady na vlastní i pronajatý byt jdou nahoru též za hranicemi velkoměsta. Středočeský kraj se blíží k rekordu v podobě 90tisícové částky za metr čtvereční.

„V hlavním městě a jeho bezprostředním okolí nepřestává být převis poptávky nad nabídkou vysoký. Řada nájemců začíná opět proudit do Středočeského kraje, což bude podle všeho určovat dynamiku trhu i ve druhé polovině roku,“ uvedl Hendrik Meyer, šéf realitní skupiny European Housing Services (EHS).

Ve středních Čechách ale stagnovaly ceny rodinných domů. Během prvního pololetí výrazně rostly ceny také na Liberecku a Královéhradecku. V regionech je nyní rozestavěno přibližně 10 tisíc bytů. „Z toho 49 procent připadá na Středočeský a Jihomoravský kraj,“ uvedl Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema.

Menší, ale drahé

Nedostupné bydlení sráží hodnocení Prahy coby oblíbeného místa pro život, do konce letošního roku se situace nezmění. „Ceny vlastnického i nájemního bydlení do konce roku 2025 porostou asi o 10 procent. Úrokové sazby klesají pomalu,“ popsal předpokládaný vývoj Dušan Kunovský.

Prodej bytů by letos s osmi až devíti tisíci jednotek měl lámat rekordy, to ale nestačí uspokojit potřeby trhu. „Rozhodne druhá polovina roku, která jasně ukáže, kam se český realitní trh vydá,“ domnívá se Hendrik Meyer.

Česko si v porovnání prosperity pohoršilo. Trápí ho hlavně nedostupné bydlení

Trendem dál zůstává zmenšující se rozměr bytů. „Podlahová plocha klesá od roku 2018 přibližně o 12 metrů čtverečních,“ uvedl Juraj Murín. Malé ale neznamená laciné. U klasické garsonky tak zájemce zaplatí přibližně 182 tisíc korun za metr čtvereční, celkově okolo šesti a půl milionu korun. Většinu prodeje představují byty s dispozicí 1+kk a 2+kk.

Druhá z obou dispozic zůstává nejprodávanější. Koupě představuje též dobrou investici a ochranu peněz. „Pouze vysoká nabídka udrží dlouhodobě přiměřené ceny,“ domnívá se Marcel Soural. Zmírnění krize výstavby a dostupného bydlení je podle developerů v současnosti ale především v moci politiků.

Nusle mají nový klenot. Úžasná přestavba pavlačového domu dala Praze byty

„Je třeba zrychlit a zjednodušit tragicky dlouhé povolování staveb a zmírnit přeregulovanost stavebnictví, která je u nás horší než v Německu a Rakousku. Dále je třeba vylepšit územní plánování. Stavět se musí také dostupné městské nájemní byty,“ představuje možné řešení Dušan Kunovský.

Stavba Dvoreckého mostu se chýlí ke svému konci

