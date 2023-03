V oblasti Podolí, Braníka a Modřan se bude stavět, nepojedou tramvaje

Na několika místech v ulicích Modřanská a Generála Šišky začnou od sobotních ranních hodin opravy tramvajové tratě. „Na odbočení k zastávce Přístaviště budeme vyměňovat opotřebené oblouky. V úseku od odbočky do smyčky Nádraží Braník po zastávku Černý kůň se bude obnovovat celý kolejový svršek, tj. měnit jak pražce, tak i stávající žlábkové kolejnice za bezžlábkové,“ uvedl pražský dopravní podnik (DPP).

Totéž bude DPP provádět v úseku Čechova čtvrť – Poliklinika Modřany, kde leží původní kolejnice z roku 1995. Kromě toho má DPP zrekonstruovat i trolejové vedení v úseku od Polikliniky Modřany po smyčku Levského/Sídliště Modřany.

„Loni jsme v ulici Generála Šišky zmodernizovali trať v úseku Poliklinika Modřany – Sídliště Modřany a v souvislosti se zahájením stavby nové tramvajové tratě do Libuše upravili i samotnou smyčku. Letos na tyto práce navážeme na několika dalších místech v Podolí, Braníku a Modřanech,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

„Jsou to všechno nezbytné opravy dožívajících kolejnic a oblouků, které musíme zrealizovat do zahájení druhé etapy rekonstrukce Barrandovského mostu v polovině května a do zprovoznění nové tramvajové tratě, kterou stavíme do Libuše,“ uvedl s tím, že na té by DPP chtěl začít jezdit na konci letošního května.

Zkoordinované stavební práce

Ocenil také, že se ve spolupráci s pražským magistrátem podařilo opravy tratí zkoordinovat a spojit s výstavbou Dvoreckého mostu a rekonstrukcí Branického a Barrandovského mostu. „Všechny by si vyžádaly přerušení tramvajového provozu v dané oblasti, pokud by se realizovaly každá samostatně. A to jsme nechtěli dopustit,“ vysvětlil.

Během této výluky konsorcium firem, které staví Dvorecký most, vloží kolejové rozvětvení do nynější tratě na Podolském nábřeží, čímž napojí trať na mostě do stávající sítě na straně Prahy 4. Na opačné smíchovské straně vložil DPP kolejové rozvětvení pro napojení Dvoreckého mostu ke současné trati při její rekonstrukci v roce 2020.

Správa železnic (SŽ) současně provede práce na opravě Branického mostu na železniční trati Praha – Vrané nad Vltavou, Technická správa komunikací (TSK) pak předstihové práce ve spodní části Barrandovského mostu nad stávající tramvajovou tratí.

Tramvaje nahradí busy

Během první etapy prací, která potrvá do úterý 9. května, budu linky č. 2, 3, 17 a 92 ve směru z centra zkráceny do zastávky Podolská vodárna. Linka č. 21 bude zcela zrušena. DPP zavede dvě denní linky náhradní autobusové dopravy X2 a X17, které zastupují stejnojmenné tramvajové spoje.

Spoje na lince X17 budou jezdit od Podolské vodárny po obratiště tramvají Levského/Sídliště Modřany. Spoje na autobusové lince X2 pak budou jezdit v trase tramvajové linky č. 2 od Podolské vodárny do smyčky Nádraží Braník. V noci pak bude dostupná náhradní autobusová doprava X92.

Druhá etapa by měla začít od půlnoci na středu 10. května a trvat bude do pondělí 15. května. Povoz tramvají bude přerušen již jen v úseku Nádraží Braník – Sídliště Modřany. Náhradní dopravu zajistí autobusové linky X17 a X92 v trase Levského (pouze nástupní) – Sídliště Modřany – Nádraží Braník. Tramvaje č. 2 pojedou bez omezení.