„Děkujeme, že jste dnes přišli, ať už na rozsvícení vánočních vozů do Muzea MHD nebo se podívat na trať na průvod,“ uvedl dopravní podnik na X.
Flotila se skládá z deseti vozidel a souprav, kromě dvou autobusů a trolejbusu jde o moderní i historické tramvaje. Do pravidelného provozu se vánoční vozy zapojí v neděli 29. listopadu a jezdit budou až do Tří králů, tedy do 6. ledna.
Slavnostní rozsvícení vozů se uskutečnilo kolem 16:30, program doplnilo vystoupení pěveckého sboru DPP. Průvod vyjel přibližně v 16:50 a cestující dopravil z Vozovny Střešovice přes Letenské náměstí a Malostranskou až k Právnické fakultě.
Druhé kolo průvodu bylo naplánováno na 18. hodinu, vyrazit flotila měla opět vyrazit ze Střešovic, uvedl dopravní podnik.
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Deset vozů, přes 35 tisíc žároviček. Do pražských ulic zamíří vánoční flotila
Sváteční výzdobu mají i Muzeum MHD a stanice metra Křižíkova. DPP vánoční flotilou podporuje projekt Milý Ježíšku, který se snaží plnit vánoční přání dětem z dětských domovů a rodinám v těžkých životních situacích.
„Vánoční flotila DPP je nejen zpestřením ulic Prahy během adventu, ale především poděkováním našim cestujícím za jejich důvěru a zaměstnancům za práci, kterou odvádějí po celý rok,“ uvedl generální ředitel DPP Ladislav Urbánek.
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Praha o adventu zkrátí intervaly tramvají, posílí i některé autobusy
Kromě hlavního města vypraví nebo už vypravila vánočně ozdobená vozidla řada dalších českých měst. Například od pátku jezdí v Brně speciální vánoční tramvaj, která bude v provozu do 23. prosince. V Olomouci jezdí vánoční soupravy od minulé neděle a v Ústí nad Labem trolejbusy od pondělí. Na první adventní neděli 29. listopadu vyjedou vánoční vozy v Plzni, Mostě a Litvínově.
V Praze se k vánoční MHD v neděli přidají i osvětlené popelářské vozy Pražských služeb.