Dopravní podnik po razii vybere nové ředitele, jména vítězů oznámí v lednu

Přihlášky mohou zájemci podávat do 22. listopadu s tím, že vítězové konkurzu by měli být známí v lednu příštího roku. Vybírat vhodné kandidáty bude hodnoticí komise, v níž budou i členové dozorčí rady DPP, která je následně bude volit. To ale kritizuje opozice.

„V komisi budou většinově sedět koaliční politici, takže to není žádné transparentnější výběrové řízení,“ okomentoval rozhodnutí bývalý náměstek pro dopravu a člen dozorčí rady Adam Scheinherr (Praha sobě).

Dozorčí rada se mimořádně sešla už minulé pondělí, týden poté, co detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu podnikli razii v sídle DPP ve Vysočanech.

Odvedli si mimo jiné i generálního ředitele DPP Petra Witowského, nicméně pouze k podání vysvětlení. Jeho dva kolegové z představenstva – Jiří Špička a Marek Kopřiva – ale skončili mezi obviněnými.

Policie se tentokrát zajímá o rámcovou smlouvu na Komplexní bezpečnostní systém metra podepsanou v roce 2010 ještě za primátorování Pavla Béma (ODS). Pod ní totiž podle auditu z roku 2019 mimo jiné postupně spadávaly různé služby a zboží, které s účelem smlouvy nesouvisejí, například turnikety u toalet.

Návrat Witowského?

Členové kontrolního orgánu DPP odvolali všechny tři zmiňované, tedy včetně Witowského, o což náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) usiloval už několik let. Důvodem podle něj bylo manažerské selhání generálního ředitele. „Není možné, aby mu po budově podniku každou chvíli pobíhala policie. Pokud nerezignuje, navrhnu jeho odvolání na další dozorčí radě,“ podotkl Hřib.

Není ale jisté, zda Witowski, který stál v čele DPP nejdéle za posledních dvacet let, se do něj posléze zase nevrátí. V přihlášení do konkurzu mu totiž nic nebrání a on sám neviděl důvod ani pro své odvolání.

Krátce po razii navíc sdělil, že se určitě přihlásí, nicméně po pár dnech už zdůrazňoval, že si to bude muset nejdřív velmi pečlivě rozmyslet. Výměna členů představenstva by podle zastupitelů i expertů neměla být jediným opatřením, které hlavní město ve své společnosti udělá. Vůle k velkým změnám však dosud chybí.

Po několikahodinové diskuzi na poslední schůzi zastupitelstva prošel pouze návrh na zpracování analýzy směřující k restrukturalizaci podniku za účelem zvýšení jeho efektivity. Spolu s tím zastupitelé také zadali radním, aby zvážili zavedení balíčku protikorupčních opatření, se kterým přišli Piráti.

Sféry vlivu v DPP

Opozice ale navrhovala některé změny, po kterých volají i odborníci. „Pokud jen vyměníme figurky na šachovnici a přijmeme dalších deset směrnic, nikam se tím nepohneme,“ komentoval opoziční zastupitel Radomír Nepil (ANO).

Spolu se svými kolegy navrhl, aby došlo ke změně stanov DPP a členy představenstva volili místo dozorčí rady přímo radní hlavního města. Spolu s tím pak požadovali výměnu politických nominantů v dozorčí radě za odborníky.

Přestože první zmiňované opatření by reálně nemělo takřka žádný dopad, protože by členy představenstva vybírali stejní radní, kteří dosazují své lidi do dozorčí rady, depolitizace kontrolního orgánu DPP je správnou cestou i podle právníka a člena správní rady české pobočky Transparency International Petra Leyera.

„Měl by být složený z nezávislých odborníků se silným mandátem a opravdu kontrolovat, nikoliv být jen orgánem pro rozdělení sfér vlivu v DPP,“ podotýká.

V podobném smyslu se tento týden v rozhovoru pro MF DNES vyjádřil i bývalý člen dozorčí rady DPP Michal Štěpán (Piráti), který svůj post zastával do roku 2021. „Podle zákona dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. To může těžko dělat někdo, kdo tomu nerozumí,“ popsal.