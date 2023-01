Novinka pro cestující MHD, v autobusech a trolejbusech zaplatí kartou

„Zprovoznění bezkontaktních terminálů na nákup jízdenek ve všech autobusech DPP předpokládáme spíše v řádu dnů. Společně s dodavatelem děláme vše pro to, aby to bylo už v průběhu příštího týdne,“ informuje Daniel Šabík, vedoucí odboru komunikace Dopravního podniku hl. m. Praha (DPP).

„Cestující si zvolí jazykovou mutaci, vybere si typ jízdenky, zaplatí přiložením karty nebo mobilního telefonu a z přístroje mu vyjede již označená jízdenka,“ říká Šabík.

Systém městské hromadné dopravy „Pípni a jeď“, který už několik let funguje v Ostravě nebo v Brně, ale Pražané zatím musejí oželet. Přitom by jim stačilo jen dvakrát „pípnout“ platební kartou. Jednou při nástupu do vozidla MHD, podruhé při výstupu. Není potřeba hledat automat ani trafiku. Cestující dokonce ani nemusí přemýšlet nad tím, který typ jízdenky pro svou cestu potřebuje. DPP takovou novinku podle svých slov zavést nemůže.

Proč to nejde jako v Londýně?

Pražský systém je v tomto ohledu stále spíše pozadu za ostatními městy v ČR i ve světě. Ve zmiňované Ostravě již například nemají papírové jízdenky, lidé tam jezdí buď s kartou Odiska, nebo využívají právě systém bezkontaktních plateb či SMS jízdenek. Pařížané si svůj papírový lístek nekoupí od roku 2025, kdy má být dokončena úplná digitalizace francouzské metropole.

„Pípni a jeď“ dobře funguje například v Londýně, kdy konečné zúčtování probíhá až na konci dne po dokončení všech jízd za nejvýhodnějších podmínek pro cestujícího.

V české metropoli hromadnou dopravu organizuje Regionální organizátor pražské integrované dopravy (Ropid), který mimo jiné ve spolupráci s magistrátem rozhoduje o tarifu jízdného. Pro zavedení „brněnského“ či „ostravského“ systému by podle Ropidu musela Praha přeprogramovat všechny stávající jízdenkové terminály.

„Pro Prahu by zavedení takového systému v rámci celého PID nutně znamenalo vyměnit všechny validátory v metru a osadit jimi i všechny železniční stanice a zastávky, jakožto dovybavit těmito zařízeními i příměstské autobusy, a to včetně validátorů u výstupních dveří, kde by si cestující při výstupu odpípli kartu, aby jim nebyla účtována cesta až do konečné stanice,“ vysvětluje mluvčí Ropid Filip Drápal.

O takové investici ale musí v konečném důsledku rozhodnout zastupitelé hlavního města. Navíc musí být takový systém slučitelný s vybavením vozidel ostatních dopravců v systému PID.

Ulevit cestujícím

DPP se však takové změně podle svých slov nebrání. „Bylo by to ohromné ulehčení hlavně pro cestující, kteří nevyužívají MHD pravidelně a nemají zakoupeny časové jízdenky, protože by pak nemuseli pokaždé zjišťovat, jaký typ jízdenky si mají zakoupit pro danou jízdu,“ sděluje Šabík.

Bezkontaktní terminály instaluje DPP do celého vozového parku autobusů, který čítá až 1 200 vozidel. Nákup i instalaci terminálů musel DPP nejdříve vysoutěžit ve veřejné zakázce. Loni v březnu pak vyhlásili vítěze tendru, Bankovní informační technologie ze skupiny ČSOB. Terminály dodává společnost Mikroelektronika. Dodavatelé služby spojené s provozem terminálů budou DPP poskytovat šest let s možností prodloužení o další dva roky. Za provoz celého systému DPP zaplatí sto tisíc korun měsíčně plus pět procent z celkové výše tržeb uskutečněných přes terminály.

„Marže kolem 5 procent z prodané jízdenky je poměrně obvyklá,“ komentuje Aneta Řehková, mluvčí dopravního podniku. Nejméně výhodná je z pohledu nákladů a marže SMS jízdenka. Marži, kterou si z každé zakoupené jízdenky bere provozovatel, je nyní 11 procent.

Na zakázky dopravního podniku se především po kauze Dozimetr zaměřili i pražští politici. Kvůli údajně předraženým informačním obrazovkám neúspěšně vyzval končící primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ředitele DPP Petra Witovského k rezignaci. DPP už také dříve avizoval, že podnik z důvodu instalace terminálů neobnoví doplňkový prodej jízdenek u řidičů, který skončil na začátku pandemie covidu-19.

„Kromě zvýšení bezpečnosti a úspory času řidiče při samotném prodeji jízdenek se jedná o významné snížení administrativy a souvisejících nákladů,“ doplňuje Řehková.

Pražský dopravní podnik zažil v loňském roce největší korupční aféru ve své historii. Obvinění v kauze Dozimetr jsou již včetně bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka (tehdy STAN) vyšetřováni na svobodě, pochybnosti nad některými zakázkami však přetrvávají.

DPP loni například bez výběrového řízení nakoupil od firmy Xanthus Servisní, a. s. za bezmála 11 milionů korun osmatřicet obrazovek infosystému na zastávky a do stanic metra. Smlouvu podepsal mj. také ekonomický náměstek Matej Augustín, později jeden z obviněných v Dozimetru.

Podle zástupce Ropidu se na obrazovkách dalo ušetřit desítky milionů. DPP však obvinění odmítl. V souvislosti s kauzou také Praha stále čeká na provedení auditu podezřelých zakázek. Do tendru na audit se zatím nikdo nepřihlásil.