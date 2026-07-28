DPP hledá organizátora architektonické soutěže pro dvě stanice nové linky metra

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí dva miliony korun bez DPH. Podnik očekává, že architektonická soutěž včetně vyhlášení výsledků proběhne do 18 měsíců od uzavřením smlouvy s vítězem této veřejné zakázky.
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„Stanice metra nejsou pouze technickou infrastrukturou. Jsou to každodenně používané veřejné prostory, které ovlivňují orientaci, komfort i vztah lidí k městu. Po mnoha letech příprav se tak otevírá příležitost posunout podobu nových stanic směrem ke kvalitní architektuře, promyšlenému veřejnému prostoru a kultivovanému dopravnímu prostředí, které bude sloužit cestujícím i městu po další desetiletí,“ řekla k prvnímu kroku vlastní soutěže Anna Švarc, architektka metra a projektová manažerka DPP.
Podle ní chce dopravní podnik vytvořit podmínky pro soutěž, která přinese kvalitní a dlouhodobě udržitelná řešení.
Samotnou architektonickou soutěž zamýšlí DPP jako otevřenou, dvoukolovou probíhající formou workshopu. Podle něj je výběr organizátora prvním důležitým krokem k soutěži, která může otevřít prostor architektům, designérům a dalším odborníkům pro hledání podoby stanic odpovídající významu obou lokalit.
„Náměstí Míru i Náměstí Bratří Synků patří mezi místa s výraznou městskou identitou a vysokými nároky na propojení dopravy, veřejného prostoru a každodenního života Pražanů,“ informuje DPP v tiskové zprávě.
DPP v tendru požaduje mimo jiné doložení zkušeností s přípravou a organizací alespoň dvou obdobných soutěží za posledních pět let, každé ve finančním objemu minimálně 400 000 korun bez DPH, které byly úspěšně ukončeny vyhlášením vítězného návrhu nebo návrhů.