„Nákup dopravní podnik provádí v souladu s nezbytnou průběžnou obnovou vozidel a klimatickými závazky,“ uvedl mluvčí DPP Daniel Šabík. Společnost s vítězem tendru uzavře rámcovou smlouvu na období pěti let.
Doposud platnou rámcovou smlouvu na nákup sta naftových autobusů typu Standard uzavřel DPP se společností Iveco Czech Republic v únoru 2022. Využil ji stoprocentně, posledních 17 vozů objednal na podzim 2024. Zhotovená vozidla pak převzal v srpnu 2025.
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Na průběžnou modernizaci vozového parku autobusů o délce dvanácti metrů tak DPP nyní může čerpat pouze z rámcové smlouvy až na sto elektrobusů, kterou uzavřel na podzim 2023 se SOR Libchavy. Na obnovu naftové části těchto autobusů tak dopravní podnik aktuálně nemá smlouvu, z níž by mohl čerpat.
„Proto DPP vyhlašuje veřejnou zakázku na jejich dodavatele s tím, že až 100 autobusů bude čistě naftových a až 100 vozidel s pohonem mild-hybrid,“ vysvětlil Šabík. Vyhlášení zakázky podle něj předcházely předběžné tržní konzultace, k nimž docházelo v loňském roce.
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Je to poprvé, co podnik vyhlašuje zakázku na dvanáctimetrová vozidla s mild-hybridním pohonem v kategorii Standard.
Co musí nové autobusy splňovat?
Zdroj: DPP
Vozový park DPP postupně obnovuje v souladu s městskými, národními i evropskými klimatickými závazky. Cílem je elektrifikovat vybrané linky, jejichž obsluhu zajistí elektrobusy a trolejbusy.
„Strategií DPP nicméně je, aby alespoň čtvrtina vozového parku autobusů DPP dlouhodobě zůstala nezávislá na napájecí či nabíjecí infrastruktuře,“ osvětlil Šabík, proč zakázka obsahuje také požadavek na naftové vozy.
Podmínkou je, aby všechny autobusy splňovaly aktuální standardy kvality Pražské integrované dopravy (PID).
Musí tedy být nízkopodlažní a vybaveny celovozovou klimatizací. Dále musí disponovat odbavovacím informačním systém, automatickým počítáním cestujících, kamerovým systémem se záznamem, kamerovými asistenty pro řidiče a systémem pro snižování nástupní hrany v zastávkách. Autobusy s pohonem mild-hybrid musí rovněž splnit definici nízkoemisního vozidla podle zákona 360/2022 Sb.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1,581 miliardy korun bez DPH. Od závazné objednávky bude mít vítězná firma na dodání vozů 12 měsíců.
Součástí zakázky jsou i další komponenty jako nabíječky k dobíjení autobusů s mild-hybridním pohonem nebo software pro diagnostiku závad vozů.
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„Hlavním hodnoticím kritériem této veřejné zakázky je celková nabídková cena s váhou 60 %. Dalšími dvěma hodnotícími kritérii je spotřeba nafty s váhou 20 % a nabídnutá délka záruky na vozidla s váhou 20 %,“ doplnil Šabík.
V rámci modernizace plánuje DPP vyhlásit do konce roku další veřejnou zakázku. Celkem bude poptávat až 250 nových kloubových autobusů.