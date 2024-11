Hledá se nový šéf DPP, podle odborníka je problém sehnat vrcholového manažera

Výběr požadavků na generálního ředitele DPP Ukončené vysokoškolské vzdělání II. stupně. Obor dopravní, technický, ekonomický nebo právní je výhodou. Manažerská zkušenost a praxe minimálně 5 let během posledních 10 let ve vrcholovém managementu a ve společnosti, která má minimálně 250 zaměstnanců. Zkušenost s tvorbou koncepčních a strategických dokumentů. Znát zákon o obchodních korporacích a související předpisy. Mít přehled o ekonomickém a finančním řízení podniku. Vynikající organizační, komunikační a prezentační dovednosti. Schopnost veřejně vystupovat. Znát světový jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština). Angličtina je výhodou. Doložení výpisu z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce).

Dnes již bývalého generálního ředitele DPP Petra Witowského dozorčí rada odvolala v souvislosti s nedávnou policejní razií v sídle podniku.

Přestože Witowského si policie předvolala jen k výslechu, další dva členy představenstva obvinila v korupční kauze související s rámcovou smlouvou na Komplexní zabezpečovací systém metra.

Náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) odvolání zdůvodnil manažerským selháním Witowského. Ten pochybení odmítá. Nový ředitel na rozdíl od Witowského vzejde z otevřeného výběrového řízení.

„Současné výběrové řízení na pozici generálního ředitele vypisuje DPP, organizuje úsek personální DPP a kolegové, specialisté na nábor. Předchozí výběrové řízení bylo v gesci předchozí dozorčí rady, neorganizoval je DPP,“ popisuje rozdíly vedoucí odboru komunikace DPP Daniel Šabík.

„Je to fraška“

Vzhledem k mechanismu fungování dopravního podniku nakonec generálního ředitele tak jako tak vybere dozorčí rada. Kandidáty ale vyselektuje speciální komise. „Výběrová komise je složená z pracovníků DPP, zástupců dozorčí rady DPP a externích odborníků,“ vysvětlil Hřib.

Právě účast členů dozorčí rady v komisi ale kritizuje opozice, která kvůli tomu výběr označuje za netransparentní.

„Generálního ředitele má vybírat partička tří politiků z koalice, kteří mají většinu v rámci pětičlenné výběrové komise. Je to netransparentní výběrové řízení, fraška,“ prohlásil šéf pražského ANO Ondřej Prokop s tím, že v komisi bude kromě Hřiba sedět také radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS) a zastupitel Prahy 5 Tomáš Homola (STAN).

Hřib v reakci na to řekl, že nespatřuje nic skandálního na tom, že politici jsou odpovědní za to, kvůli čemu byli do funkce zvoleni. Což je v tomto případě výběr ředitele.

„Jestli máte pocit, že tři členové výběrové komise, kteří jsou shodou okolností členy dozorčí rady, budou přehlasovávat zbytek, tak problém bude spíš to, že se nedohodnou,“ podotkl Kovářík.

Radní pro finance tímto vyjádřením de facto popsal míru politické shody současné koalice, která se takřka není schopná dohodnout na žádných důležitých krocích, jako je zvýšení jízdného v MHD nebo parkovací reforma. Otázkou také je, kdo se do výběrového řízení přihlásí. Jednak kvůli otevřené formě a jednak proto, že post generálního ředitele DPP je mimořádně „horké křeslo“.

Jen hrstka vyvolených

„Sehnat vrcholového manažera v České republice je velmi náročný úkol. Počet kvalifikovaných jedinců, kteří mají zkušenosti a schopnosti vést společnost s miliardovým obratem, je omezený. Tito profesionálové obvykle nereagují na běžné pracovní inzeráty a téměř vždy již zastávají klíčové pozice ve svých současných firmách. Identifikovat, kdy jsou tito manažeři otevřeni změně, vyžaduje hluboké porozumění trhu, diskrétní přístup a silnou síť kontaktů,“ vysvětluje Jan Šindelář, headhunter ve společnosti ManpowerGroup.

Dodává, že situace je ještě složitější u firem s podílem státu, protože se v nich klade důraz také na velkou politickou obratnost a schopnost zvládnout mimořádné tlaky zvenčí. V neposlední řadě je podle Šindeláře komplikovaná také forma otevřeného výběrového řízení.

„Otevřená výběrová řízení na top manažerské pozice vždy odradí část kandidátů. Tito lidé preferují diskrétnost při zvažování nových kariérních příležitostí. Pokud by se veřejně ucházeli o pozici, mohlo by to jejich současným zaměstnavatelům signalizovat jejich úmysl odejít, což by mohlo vést k narušení důvěry, oslabení jejich pozice, nebo dokonce k předčasnému ukončení jejich současného zaměstnání,“ vysvětluje Šindelář.

V konkurenčním prostředí podle něj navíc mohou být informace o možném odchodu klíčových manažerů citlivé a mohou ovlivnit i tržní postavení jejich současných firem, proto je potřeba dbát na diskrétnost.

Pakliže se do výběrového řízení přihlásí relevantní kandidáti, měl by být nový generální ředitel DPP znám v průběhu ledna.