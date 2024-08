SOS tabule a zářivé pásky zvýrazní tlačítka na zastavení metra. Už se testují

Začátkem srpna zemřel po pádu do kolejiště pražského metra nevidomý muž. Mohl přežít, pokud by některý z cestujících na perónu stiskl nouzové tlačítko. Vlak by pak stihl zastavit ještě v dostatečné vzdálenosti od nástupiště.

Řada cestujících však při následné osvětové kampani, do níž Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) zapojil také média, uvedla, že o umístění tlačítek neví, nedovede je použít nebo že jejich označení je málo výrazné. To tvrdila i řada lidí v průzkumu iDNES.cz provedeném přímo v podzemce.

Nouzové tlačítko Tlačítko pro nouzové zastavení vlaku se nachází v každé stanici metra, a to zpravidla čtyřikrát. Chrání ho tenké sklo, které lze v případě pádu člověka do kolejiště rozbít a tlačítko zmáčknout. Stisk pak přijíždějící metro zastaví.

Dopravní podnik se proto rozhodl nouzová tlačítka v metru speciálně vyznačit. Pro lepší viditelnost jsou nově obtažena po svém obvodu žlutou nebo žluto-černou páskou a upozorňuje na ně cedule s nápisem „SOS. Nouzové zastavení vlaku“.

Šéfeditor iDNES.cz ceduli zaznamenal ve stanici metra Můstek. „Je to na lince B, v obou směrech a na obou koncích nástupiště. Tlačítka doprovázejí info cedule, které jsou však poměrně nevýrazné. Cestující si všímají, ale podle některých jdou těžce přečíst,“ upozornil.

Redakční fotograf zase zachytil v pátek dopoledne u zvýrazněného tlačítka ve stanici metra A Můstek náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba.

Redakce iDNES.cz oslovila dopravní podnik s otázkou, ve kterých stanicích plánuje tlačítka zvýraznit, což DPP zatím neuvedl. „Chystáme k tomu oficiální komunikaci, vyjádříme se v tiskové zprávě,“ napsal redakci mluvčí DPP Daniel Šabík.

Tlačítko pro nouzové zastavení vlaku má každá stanice. „U každé koleje jsou dvě, zhruba na začátku a na konci nástupiště. Jeho přesné umístění záleží na architektonickém řešení stanice,“ vysvětlil vedoucí odboru Technologie provozu DPP Eduard Votava.

„Stačí palcem či loktem promáčknout tenké sklo a stlačit ho.“ Přijíždějící metro lze zastavit ještě ve chvíli, kdy už se z tunelu ozývají zvuky. Stlačení ovlivní vlakový zabezpečovač a vozu nakóduje nulovou rychlost.