Projekt na opravu metra Nádraží Holešovice půjde pod drobnohled

Plánovaný společný projekt počítá s opravou severního vestibulu stanice metra a výstavbou administrativních a bytových domů v okolí. DPP má u stanice pozemky, které jsou podle zástupců města a podniku bez dohody s vlastníky okolních parcel nezastavitelné. Okolní pozemky vlastní skupina Karlín Group, dohoda s ní je proto podle zástupců podniku logickým krokem. Nové Holešovice Development ovládá skupina Karlín Group a podnikatel Thomase Samii.

DPP si už v minulosti nechal zpracovat právní analýzy, nyní nechává na žádost Scheinherra zpracovat další dva posudky. První zpracovala advokátní kancelář Havel & Partners a podle magistrátu potvrdil výsledky původních analýz, podle kterých byl postup DPP v pořádku. Druhý posudek od společnosti KPMG se zaměří na ekonomickou část projektu a dokončen bude v nejbližších týdnech, píše se v tiskové zprávě magistrátu. Scheinherr je zároveň předsedou dozorčí rady DPP.

Primátor Zdeněk Hřib pro uvedl, že nejde o koaliční spor, ale o spor Prahy Sobě a spojených sil. Doufá, že jej strany brzy vyřeší.

Na společný podnik se snáší kritika

S kritikou společného podniku jako první přišla společnost CPI Property Group, která má o pozemky DPP u stanice Nádraží Holešovice zájem. Podnik podle ní měl na pozemek vypsat výběrové řízení. Podle DPP by nicméně nedávalo smysl uzavřít partnerství s firmou, které kolem stanice žádné pozemky nepatří.

Plán kritizuje také klub Spojených sil, jeho šéf Jiří Pospíšil (TOP 09) chce kvůli tomu svolat mimořádné koaliční jednání. „Dlouhodobě považujeme za naprosto nepřijatelné, že by hlavní město potažmo DPP měly vstoupit do projektu s privátní firmou, která má anonymní vlastnickou strukturu a není tak jasné, kdo za touto firmou stojí,“ uvedl.

Narážel na fakt, že firmu Nové Holešovice Development původně spoluvlastnil subjekt registrovaný na Kypru. Karlín Group minulý týden uvedla, že se struktura firma změnila. Polovinu akcií podle společnosti nadále vlastní Karlín Group, druhou podnikatel Thomas Samii prostřednictvím v Česku registrované firmy Capital Alley.

Pospíšil rovněž uvedl, že záměr společného podniku podle jeho informací prověřuje policie, což jim náměstek zatajil. Podle Scheinherra se nejednalo o vyšetřování. „Věc jsem v posledních měsících konzultoval s Policií ČR, stejně jako s dalšími aktéry, nešlo o výslech ani o nic takového. Žádné podklady si od nás policie nevyžádala,“ uvedl. Dodal, že pro společný podnik v dozorčí radě dopravního podniku hlasovali i zástupci Spojených sil, kteří měli k dispozici veškeré podklady, a zároveň řekl, že by se vedení města mělo držet závěrů posudků, které projekt posvětily.

„Z mého pohledu jde o konflikt mezi Prahou Sobě Jana Čižinskeho a Spojenými silami pro Prahu Jiřího Pospíšila týkající se řízení DPP, kde mají bez Pirátů dohromady většinu v dozorčí radě. Řešilo se to už na pondělním koaličním jednání a existuje plán postupu do budoucna. Jelikož situaci vnímám jako vážný problém, pevně věřím, ze mezi sebou naleznou koaliční partneři co nejdříve shodu. A místo zbytečných dohadů v koalici navrhnou konstruktivní řešení situace,“ sdělil primátor Hřib.