Stačila závada jedné tramvaje a padající sníh. V Praze kolabuje doprava

„Tramvaje na náměstí Republiky jedou jen ve směru na Florenc, opačně nejela žádná už přes půl hodiny. Je to maso,“ uvedl jeden z cestujících MHD redakci iDNES.cz, který se na místě zasekl.
„Dopravu blokuje tramvaj v křižovatce mezi Masarykovým náměstím, náměstím Republiky a zastávkou Bílá labuť,“ dodal s tím, že na místě řídí situaci policie. I v okolí zastávky Florenc podle něj doprava kolabuje.
Kvůli počasí mají podle webu pražského dopravního podniku problémy autobusy, tramvaje i trolejbusové linky 58 a 59. Nabírají velká zpoždění, některé musí kvůli napadaném sněhu jezdit odklonem.
Technická závada jedné ze souprav zastavila okolo 16:00, tedy v době dopravní špičky, provoz tramvajových linek číslo 3, 6, 7, 8, 14, 15 a 24 v okolí Masarykova nádraží. Dopravní podnik se snažil tramvaje postupně odklánět na jiné trasy.