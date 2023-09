Do prvního vagonu nevlezete. Na Zličíně staví automatickou stěnu, test pro linku D

Zvláštní situaci zažívají cestující metra v první stanici linky B na Zličíně. Nemohou totiž nastoupit do prvního vagonu. Tento prostor je na nástupišti od začátku týdne ohraničen zábranou. Důvodem je stavba bezpečnostní stěny zahrnující automatické dveře, které se otevřou jen při příjezdu soupravy do stanice. Její testování začne už brzy, systém by později měla využívat plánovaná linka metra D po celé své délce.