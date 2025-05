13:00

V jedné z největších korupčních kauz odehrávajících se v Praze už padly první tresty. Navíc už jen pár týdnů zbývá do vypuknutí hlavního procesu s podnikateli, manažery i politiky, kteří měli podle vyšetřovatelů v rámci kauzy Dozimetr dlouhodobě manipulovat se zakázkami v dopravním podniku. A to vše méně než půl roku před volbami do Poslanecké sněmovny.