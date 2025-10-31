Tradice dostihů ohrožena. Areál v Chuchli se nedohodl se státem na nájmu

Dostihový a jezdecký areál v pražské Chuchli začal rozesílat výpovědi svým nájemcům a uživatelům. Společnost Chuchle Arena Praha se nedohodla s ministerstvem zemědělství na nové nájemní smlouvě. Vyplývá to z informací, které zveřejnil mluvčí společnosti Jakub Velen.
„Během října jsme intenzivně jednali se zástupci ministerstva zemědělství zejména o cenových podmínkách nového nájemního vztahu. Ministerstvo zemědělství ale jednoznačně vylučuje pokračování nájmu za současné nájemné a požaduje uzavření zcela nové nájemní smlouvy,“ uvedla ředitelka společnosti Závodiště Chuchle Zuzana Rambová.

Dále sdělila, že poslední nabídka ministerstva činila 3,6 milionu korun ročně, dosud závodiště platilo 1,6 milionu. Na nájemné ve výši 3,6 milionu ale společnost podle Rambové nemá, už nyní je Chuchle Arena ve ztrátě zhruba 20 milionů korun.

Stát vypověděl smlouvu závodišti ve Velké Chuchli, chce mu razantně zvýšit nájem

Dále podotkla, že ministerstvo je ochotné činit ústupky, nicméně uzavření nové smlouvy je podle ní nejisté. Jako důvod uvedla odlišné ekonomické představy obou stran.

Nájem platí společnosti Zemský hřebčinec Písek, která je státní příspěvkovou organizací. Stát prostřednictvím hřebčince vlastní zhruba tři čtvrtiny areálu v Chuchli, třetinu vlastní závodiště a zbylou část, kolem pěti procent, vlastní soukromí majitelé.

Kvůli nejistotě ohledně budoucnosti chuchelského závodiště musela být podle společnosti například ukončena jednání o konání Světového poháru Světové jezdecké federace FEI, a řada klientů a obchodních partnerů z vlastní iniciativy ukončuje s Chuchle Arenou Praha spolupráci.

„Hrozí, že Chuchle Arena Praha kvůli ztrátě obchodních příležitostí nebude schopna financovat ani státem dosud požadované nájemné,“ uvedla společnost.

Rozhodnutí státu ukončit nájemní smlouvu podle společnosti Chuchle Arena Praha přímo ohrožuje fungování dostihového areálu i tradici pražských dostihů.

Vznikla tak situace, jež může mít v konečném důsledku zásadní dopady na celý český jezdecký a dostihový sport. Pokud se s ministerstvem co nejdříve nepodaří nalézt funkční model dalšího provozu dostihového areálu, nebude v roce 2026 možné zajistit pokračování dostihového a jezdeckého provozu, včetně plánované dostihové sezony ke 120. výročí pražských dostihů, ani konání významných akcí, jako je mistrovství České republiky dětí a juniorů v parkurovém skákání.

Konec kolon u přejezdu. Ve Velké Chuchli začala stavba železničního nadjezdu

Současná nájemní smlouva zanikne ke konci letošního roku. Komplikace se tak dotknou všech, kteří areál užívají. Mezi ně patří například Střední škola dostihového sportu a jezdectví, Jockey Club ČR či Česká klusácká asociace.

Jockey Club ČR sdělil, že se ke sporu Chuchle Areny Praha a ministerstva zemědělství nechce vyjadřovat. Redakce iDNES.cz oslovila i další dotčené, na jejich vyjádření čeká.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) dříve uvedl, že není možné platit 12 let stejný nájem. V minulosti rovněž řekl, že chce najít dohodu a že si je skoro jist, že se závodištěm dokáže domluvit. Aktuální vyjádření ministerstva zatím není k dispozici.

Svítící lev i panda. Pražskou zoo rozzáří Divoká Asie, láká i na novinku

Žádná účetní chyba. Hřibovy odměny byly porušením zákona, mají jasno kriminalisté

Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib tvrdí, že proti němu není vedeno žádné přestupkové řízení kvůli odměnám, které několik měsíců neoprávněně pobíral za to, že byl členem představenstva firmy...

Srážka autobusu a auta na východě Prahy. Jeden z řidičů přišel o nohu

K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne v Praze 20. Střetl se zde autobus MHD s osobním vozidlem, jehož řidič zůstal v autě zaklíněn a v důsledku těžkého zranění přišel o nohu. Na silnici...

Skončil primář bohnické nemocnice, odkud dvakrát utekl nebezpečný vrah

Vrah Yaroslav Yarynych, kterého propustila před pár dny Psychiatrická nemocnice v Bohnicích na vycházku, při níž testovala, jestli je možný jeho návrat do společnosti a z níž se nevrátil, ve středu...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Konec jedné éry. Armáda se rozloučila s posledním vrtulníkem Mi-8

Posledním přeletem přes kbelské letiště skončil 23. října provoz posledního vrtulníku Mi-8. Tento typ vrtulníků různých verzí sloužil v československé i české armádě od roku 1967. Zajišťovaly nejen...

Jako v devadesátkách, přirovnal soudce pohřbení muže v parku. Padly výjimečné tresty

Za nájemnou vraždu Arména, pochovaného v hrobě v parku na Vidouli a přípravu další vraždy v pátek dopoledne senát Městského soudu v Praze poslal Richarda Svobodu na 28 let do věznice s nejpřísnějším...

31. října 2025  9:33,  aktualizováno 

Moderátor Kořen povede základku v Říčanech. Má vyřešit problémy, mluví se i o šikaně

Známý moderátor, popularizátor přírodních věd a bývalý starosta Říčan u Prahy Vladimír Kořen se stal ředitelem na říčanské třetí základní škole. Ve funkci nahradí Dalibora Dudka, který po jedenácti...

31. října 2025  11:45

OBRAZEM: Svítící lev i panda. Pražskou zoo rozzáří Divoká Asie, láká i na novinku

Do Zoo Praha se před zimou vrací světelná výstava od společnosti Garden of Lights, která tu byla i loni. Divokou Afriku letos vystřídá téma Divoká Asie. Letos poprvé lidi překvapí také pohybující se...

31. října 2025  10:40

Vlakové spojení Zlínského kraje s Prahou, Vídní nebo Varšavou se zlepší

Spojení Zlínského kraje s Prahou, Vídní a Varšavou po železnici bude lepší. Dopravci na těchto hlavních tratích přidají nové spoje. Od půlky letošního prosince, kdy začnou platit nové jízdní řády,...

31. října 2025  8:58

PVK zjišťují výskyt „věčných chemikálií“ PFAS v odpadních vodách

Látky, které se nerozkládají a hromadí se v životním prostředí i v lidském těle. Takzvané věčné chemikálie PFAS představují novou ekologickou výzvu. Pražské vodovody a kanalizace ve spolupráci s...

31. října 2025

Olomoucko tentokrát na Nymburk nevyzrálo, mistra táhl Sehnal

Nymburští basketbalisté vyhráli i osmý zápas v ligové sezoně, na palubovce Olomoucka zvítězili 87:65. Reprezentační rozehrávač Ondřej Sehnal pomohl k výhře obhájců titulu 19 body včetně čtyř trojek z...

30. října 2025  21:25,  aktualizováno  21:58

Auto se při pádu do řeky převrátilo na střechu. Vytahovali ho těžkou technikou

Ve čtvrtek krátce po půl čtvrté odpoledne sjel u obce Kácov ve Středočeském kraji osobní automobil do řeky. Přivolaní hasiči museli auto vytáhnout pomocí těžké techniky, využili k tomu vyprošťovací...

30. října 2025  21:07

Srážka autobusu a auta na východě Prahy. Jeden z řidičů přišel o nohu

K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne v Praze 20. Střetl se zde autobus MHD s osobním vozidlem, jehož řidič zůstal v autě zaklíněn a v důsledku těžkého zranění přišel o nohu. Na silnici...

30. října 2025  16:30,  aktualizováno  19:27

OBRAZEM: Milník pro metro D. První stanice je vyražena, podívejte se dovnitř

Výstavba prvního úseku metra D dosáhla dalšího milníku. Je jím první kompletně vyražená stanice Olbrachtova. V současnosti ještě probíhají ražby v budoucí části stanice Pankrác D, které mají být...

30. října 2025  19:14

Kvůli stavbě Pražského okruhu hrozí kolaps dopravy. Omezí vlaky do Benešova

Kvůli výstavbě Pražského okruhu u Říčan se na dva týdny od 1. do 14. listopadu v pracovní dny omezí provoz vlaků na trati Praha-Benešov z důvodu budování přeložky. Vlaky budou muset projíždět...

30. října 2025  17:02

Policie obvinila cizince, který se v Dalejském údolí pokusil znásilnit ženu

Policie zadržela a obvinila čtyřiačtyřicetiletého cizince, který je podezřelý z loupeže a pokusu o znásilnění osmatřicetileté ženy v Dalejském údolí ze začátku října. Obviněnému hrozí v případě...

30. října 2025  14:53

