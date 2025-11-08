Zavřít závodiště v Chuchli? Dostihový sport by se dominově zhroutil, říká šéfka areálu

Ředitelka. Zuzana Rambová je ředitelkou dostihového závodiště Chuchle Arena Praha. Předtím pracovala na vysokých manažerských postech v O2 Areně nebo Foru Karlín. | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Adam Hejduk
  17:00
Budoucnost pražského dostihového závodiště je nejistá. Jeho provozovatel sice na poslední chvíli vyjednal se státem novou smlouvu na pronájem, ale pouze na jeden rok. Úskalí této dohody a také význam závodiště pro dostihový sport v Česku popisuje ředitelka Chuchle Arena Praha Zuzana Rambová.

S ministerstvem zemědělství jste se tento týden konečně dohodli na prodloužení nájemní smlouvy. Za jakých podmínek k tomu dojde?
Nová smlouva bude pouze na rok a zároveň nám vzroste nájem o sto procent, tedy zhruba z 1,6 milionu korun na 3,4 milionu. Pan ministr Marek Výborný argumentoval například tím, že se nám nájem nezvýšil už dvanáct let, což není tak úplně pravda. Za tu dobu narostl zhruba o 400 tisíc korun o inflaci. Zvýšení jsme si nepřáli především proto, že vynakládáme obrovské náklady na údržbu rozsáhlého areálu, a jsme ročně ve ztrátě 20 milionů. Nutno říct, že ministerstvo přistoupilo na řadu ústupků. Přislíbilo do areálu investovat, především na systém automatického zavlažování dostihové dráhy, což tedy bude první státní investice za dekádu.

Dostihový kůň je v podstatě vrcholový sportovec. Nikdy se nestane, že by byl zanedbaný tak, jak je někdy vidíme různě na loukách u silnice.

