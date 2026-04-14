Loni na podzim nevypadala budoucnost závodiště vůbec nadějně. Hrozilo, že provoz zcela skončí, všichni nájemci dokonce dostali výpovědi. Co se stalo a jak vypadá situace dnes?
Ano, situace byla dramatická. Dopadlo to tak, že jsme na sklonku roku podepsali s ministerstvem zemědělství – respektive se Zemským hřebčincem Písek, příspěvkovou organizací podléhající státu – pouze roční nájemní smlouvu na pozemky, které jsou v jeho vlastnictví a pro provoz závodiště klíčové. Nyní začínáme jednat nanovo. Tento týden v úterý jsme měli s ministerstvem schůzku a vypadá to, že je to na dobré cestě. Nyní je na stole dlouholetá smlouva a já věřím, že do konce letních prázdnin se to podaří zařídit tak, abychom tady mohli fungovat bez omezení i další roky.
Když se podíváte do katastru, vypadá to s nadsázkou jako šachovnice. Státní pozemky jsou na dostihové dráze, na příjezdových cestách, a hlavně pod budovami, jako jsou stáje, tribuny atd.