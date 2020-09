Dostavbu Radlické radiály blokují lidé z okolí, Praha zvažuje úpravu projektu

Za necelý měsíc to bude 40 let od zprovoznění západní části Radlické radiály zvané Rozvadovská spojka. Od dálnice D5 a vnějšího Pražského okruhu byla tehdy „dočasně“ napojena na Bucharovu ulici.



Jenže chybějící 5,5 kilometru dlouhý úsek až k napojení u Barrandovského mostu je od té doby stále jen na papíře. Nutnost výstavby je přitom zřejmá, neboť všechny příjezdové trasy od západního okraje metropole směrem k centru bývají auty neustále zacpané.

Magistrát jako investor sice dlouhodobě dostavbu připravuje, jenže projekt je už od ledna 2018 ve fázi územního řízení. Postup se zasekl kvůli neustálému odporu místních obyvatel a spolků. Ti v rámci řízení poslali zhruba 150 připomínek, jež musí stavební úřad vyřídit.

„Hlavním problémem současného projektu je naprosto nezvládnutý urbanismus a zapojení stavby do struktury města. Před třiceti lety se nakreslila dopravní stavba, ale vůbec se neřešil její dopad na ostatní funkce města,“ zlobí se Petr Smejkal z Iniciativy za zlepšení Radlické radiály sdružující odpůrce současného návrhu radiály.

Její petici z roku 2018 podepsalo několik tisíc obyvatel Prahy 5 a Prahy 13. Smejkal však zároveň zdůrazňuje, že usilují pouze o jinou podobu, nikoliv zcela novou trasu.

Před zpracováním připomínek je nutné vyřešit ještě zásadnější problém.

„Územní řízení nemůže pokračovat, protože příslušné správní úřady musí vypořádat v pořadí již druhou námitku systémové podjatosti (orgánů, které v řízení rozhodují, pozn. red.) vznesenou odpůrci stavby,“ vysvětluje náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Snaha stavbu oddálit

Teprve po odstranění pochybností může dojít k vypořádání zbylých námitek. „Místo, aby stavební úřad řešil věcné výhrady, zabývá se účelovými ataky, jež směřují k oddálení výstavby,“ stěžuje si místostarosta Prahy 5 pro strategický rozvoj a investice Tomáš Homola (STAN).

Že jsou důvody současného postupu místních obyvatel skutečně takové, nepopírá ani Petr Smejkal. Jejich cílem je totiž zabránit tomu, aby celý záměr v současné podobě získal územní rozhodnutí. „Z našeho pohledu by proto bylo logické projekt přepracovat a do schvalovacího procesu pustit až opravenou verzi stavby. Podstatně by se tím zjednodušilo celé povolovací řízení,“ tvrdí Smejkal.

Jenže magistrát i místní radnice Prahy 5 odmítají složitý administrativní proces zahajovat znovu od začátku. To by znamenalo nejen další prodražení celého díla, které je zatím odhadováno na zhruba 14 miliard korun, ale zároveň by se výstavba opět odložila. Na druhou stranu obě instituce i v reakci na množství námitek souhlasí s některými zásadními změnami ve stávajícím projektu, které by zmírnily dopad stavby na život v jejím okolí.

Proto radní hlavního města letos v polovině července schválili zadání studie, která má na nejproblematičtějších místech plánované Radlické radiály navrhnout alternativní řešení. Nicméně případné úpravy hodlá zapracovat do stávajícího projektu až po získání územního rozhodnutí.

„V první řadě musíme dokončit územní řízení, které je v tento okamžik zablokováno námitkou systémové podjatosti. Bez toho se nikam neposuneme. Dále je nutné zpracovat a vyhodnotit prověřovací studii, eventuálně projekčně a administrativně zapracovat schválené změny,“ nastiňuje další plány Scheinherr. S takovým scénářem souhlasí i radnice Prahy 5.

Větší ochrana pro sídliště, ale také větší náklady

Možné změny projektu, které nyní prověřuje magistrátem zadaná studie, se mají týkat především případného zakrytí radiály v oblasti sídliště Botanica nebo úprav podoby mimoúrovňových křižovatek Butovice nebo Řeporyjská u stanice metra Nové Butovice, která by mohla být částečně zapuštěna pod zem. Kromě toho radnice Prahy 5 podle Homoly žádá i o spojení původně dvou samostatně plánovaných tunelů u Tyršovy školy v Jinonicích v jeden celek.

Takové úpravy by sice přispěly ke zkvalitnění veřejného prostoru a zklidnění dopravy, zároveň to ale bude znamenat i výrazné navýšení nákladů. Proto má studie řešit i efektivnost vynaložených prostředků. O definitivní podobě nakonec rozhodne vedení města.

Náměstek primátora zároveň odmítá, že by se přípravy kvůli problémům v územním řízení úplně zastavily. Podle něj nyní vznikají další doplňující projekty, konají se koordinační jednání a pokračují výkupy potřebných pozemků. „V tomto kontextu přichází zahájení výstavby v úvahu nejdříve v roce 2026,“ dodává Scheinherr.