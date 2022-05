Dostavba privátní D4 se i přes růst cen státu neprodraží, rizika nese investor

Větší problémy neshledala při takzvaném kontrolním dni ani delegace zástupců stavbařů a ministerstva dopravy. Na vybagrovaný pruh budoucí nové D4 u obce Chraštičky dorazili téměř na rok přesně od zahájení dostavby.

„Doufáme, že se letos podaří zvládnout více než dvacet procent celkového objemu prací. Pro nás stejně jako pro motoristickou veřejnost je důležité sledovat, jak se projekt vyvíjí krok za krokem,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS) s tím, že stát navzdory současnému růstu cen ve stavebnictví a potížím s inflací nezaplatí za dokončení D4 oproti původní smlouvě ani korunu navíc.

Rizika spojená s růstem cen materiálů a jejich nedostatkem totiž nese investor. „V případě některých komodit, jako je železo či armovací ocel, je navýšení až o 50 procent oproti cenám z letošního února,“ upozornil Martin Kupka.

Dálnice vzniká na několika úsecích zároveň. Loni dělníci vymýtili stromy a keře, pyrotechnici, hydrogeologové a archeologové následně provedli v trase budoucí D4 odborný průzkum.

Stavitelé myslí také na přírodu. „Podél celé trasy chráníme rostliny i živočichy, abychom zachovali biodiverzitu,“ uvedl generální ředitel Via Salis Christian Biegert s tím, že kolem staveniště například vztyčili zábrany pro obojživelníky.

Aktuálně stavbaři začínají zakládat mosty a nové menší silnice, na které převedou dopravu ze stávající I/4. Velkou výzvou letošní stavební sezony je pak odstranění svahu v budoucí trase nové dálnice nedaleko obce Milín. Z velké části jej totiž tvoří skalní masiv.

Soukromníci i na D3? Uvidíme

PPP (Public Private Partnership) projekt D4 řídí sdružení Via Salis francouzských firem VINCI Concessions, VINCI Highways a Meridiam. Investice zahrnuje dostavbu chybějících 32 kilometrů dálnice a modernizaci dalších už hotových 16 kilometrů. Konsorcium pak bude dálnici provozovat až do roku 2048. Samotnou výstavbu zajišťuje pro Via Salis společnost DIVia stavební ze skupiny EUROVIA CS.

S angažmá soukromého investora resort dopravy počítá i v případě dalších projektů, třeba dálnice D35 u Mohelnice a některých železničních koridorů. Zatím není jasné, zda by formou PPP mohla vzniknout také středočeská část dálnice D3. Zatímco předchozí vedení ministerstva takovou eventualitu připouštělo jako vysoce pravděpodobnou, současné ji vidí jen jako jednu z možností.

„V tuto chvíli ještě není rozhodnuto. Nicméně věřím, že se díky PPP projektům bude i nadále dařit v Česku stavět chybějící dopravní infrastrukturu,“ říká Martin Kupka.