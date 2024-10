Silnice jako dopravní bludiště. Dá se vůbec někudy jet? ptají se řidiči

Přesto třeba v Libušíně řidiči znejistí. „Nevím, co si mám myslet o vodorovném značení na vozovce, které doplňuje výstražné značky. Na některých příjezdech ke kruháku je kromě přerušované příčné čáry namalována i souvislá vyznačující hranici křižovatky, na dalších jen čára přerušovaná,“ uvedl Ladislav Křivan, který tu projíždí prakticky denně.

Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) Středočeského kraje dostává od řidičů informace o poničených nebo zarostlých značkách pravidelně. „Na podněty v případě, že se jedná o opravdu nebezpečnou situaci, reagujeme okamžitě, na ostatních v horizontu maximálně několika dnů,“ informovala mluvčí KSÚS Petra Kučerová.

Správa má v kraji celkem 40 provozních cestmistrů, kteří stav značení sledují při svých pravidelných kontrolách 8,5 tisíce kilometrů krajských silnic druhých a třetích tříd a 1 860 mostů.

Někde je to jen dočasně

Jednou z komunikací, kde musí řidiči zpozornět, je mezi Slivicí a Milínem na Příbramsku. Při sjezdu z táhlého kopce k improvizovanému kruhovému objezdu před nájezdem na rozestavěnou dálnici D4 si doslova „počtou“. Na zhruba 300 metrů dlouhém úseku musí hned třikrát reagovat na postupné snižování rychlosti, a to ze 70 kilometrů v hodině kousek za křižovatkou na Milín a Tochovice, až po třicítku těsně před malou okružní křižovatkou. K tomu je na stejné trase také několik dalších značení, které se týkají různých omezení jako třeba uzavírky směru na Prahu. Kdo projíždí poprvé, musí ještě napřít veškerou pozornost, protože jej čekají rovněž modré ukazatele se směrovkami, kam všude lze za několik desítek metrů odbočit.

V tomto případě je ale nutné podotknout, že tolik značek tu nebude natrvalo. Po prosincovém otevření zbývajících 32 nedokončených kilometrů D4 by mělo být opět možné se od Milína napojit na dálnici ve směru na hlavní město. Navíc má dojít k přestavbě samotné křižovatky. Před časem na to upozornil milínský starosta Vladimír Vojáček. „Kruhák v té podobě, jak ho řidiči znají dnes, má nahradit nová a vylepšená okružní křižovatka,“ uvedl starosta s tím, že součástí rekonstrukce v okolí nové D4 bude i oprava průtahu Milína, kam byl nedávno na půl roku svedený provoz z rozestavěné autostrády, včetně kamionové dopravy.

Možná trochu bizarně vypadá křižovatka Luby na pomezí okresů Kladno a Rakovník. Ze všech čtyř směrů ji obklopuje 21 směrových tabulí, patnáct značek upravujících přednost, z toho některé s dodatkovými tabulkami, tři návěsti před křižovatkou a stejný počet návěstí před objížďkou, dvě směrové tabule vyznačující směr objízdné trasy, tři značky vyznačující hranice územního celku, tedy okresů a čtyři menší značky s číslem silnice. A aby toho nebylo málo k tomu všemu dvě směrové tabule odkazující na oppidum Stradonice, jedno z nejvýznamnějších keltských oppid na území Čech, a ve směru od Lán i vodorovné dopravní značení na komunikaci.

Křižovatka v Lubech ve tvaru klasického kříže je místem, kde se v minulosti stalo několik vážných dopravních nehod. I tady ale značení za několik měsíců ubude, alespoň o značky vyznačující objízdné trasy. Zmizí hned poté, co bude dokončena oprava Masarykova mostu v nedalekém Zbečně, po němž vede důležitá komunikace přes řeku Berounku. Původní termín ukončení uzavírky mostu byl ale z letošního října prodloužen až do prosince.

Značky tvoří bludiště

Na přemnožené dopravní značky narazí řidiči na parkovišti Olympia centra v Mladé Boleslavi. V zadní části za myčkou aut dokonce je tolik zákazových značek, že to vypadá, že se nedá jet vůbec nikudy. Zákaz vjezdu je křižovatce vlevo i vpravo, k tomu se přidávají značky o přednosti v jízdě, zákazy zastavení a další. Na parkovištích u nákupních center to ale není nic výjimečného. „Třeba u Albertu v Jičínské ulici jsou zase nasázené značky s jednosměrkou, které jsou ale už tak vybledlé, že nejsou vidět a řidiči najíždějí do protisměru,“ komentoval to řidič Petr Jaroš.

Nejen množství značek, nebo jejich špatná viditelnost ale trápí řidiče. Problémy jsou i na nepřehledných křižovatkách, kde k bezpečnému průjezdu řidičům pomáhají zrcadla. Umožní řidičům přijíždějícím z vedlejší ulice, kde je špatný výhled z křižovatky, nahlédnout, zda se po hlavní ulici nepřibližuje nějaké auto. Jenže tato zrcadla jsou často rozbitá, stěžují si na to řidiči například v Dolní Bousově na tamní frekventované hlavní ulici u místní večerky. Pravděpodobně zrcadlo někdo úmyslně rozbil. Město vandalství na těchto zrcadlech, kterých má po městě nejméně čtyři, řeší i několikrát do roka.

Řidiči, rychle zpomal

Nepříjemný je i průjezd po silnici z Chvalovic směrem na Nymburk. Řidiči po výjezdu z obce automaticky přidají plyn, po sto metrech je ale umravní dopravní značka přikazující nejvyšší povolenou rychlost 70 kilometrů za hodinu. Jenže už přibližně po dalších dvou stech metrech stojí značka omezující rychlost na 50. A po dalších sto metrech, kdy se blíží křižovatka se silnicí I/38, následuje značka s maximální rychlostí 30. Podle řidičů by tu stačila padesátka. Změny povolené rychlosti navíc následují v tak krátkém časovém sledu, že šoféři často nestíhají zpomalit.

Podobě je tomu v malé osadě Lhota-Ploskov na Kladensku při příjezdu od obce Žilina. Také zde následuje nařízené snížení rychlosti z 90, na 70, 50 a nakonec 30 kilometrů v hodině velmi rychle. Navíc poslední z uvedených zákazových značek zakrývá velká značka upozorňující omezení nákladní dopravy mezi obcemi Sýkořice a Zbečno na Rakovnicku.