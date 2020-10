Linka metra B bude o stanici delší, u nové konečné bude parkoviště

„Oba objekty, nová stanice metra i P+R, budou vznikat najednou, jeden bez druhého by nedávaly smysl. Cestující se díky tomu ze samotného okraje Prahy dostanou metrem do centra do asi 30 minut od zaparkování. Zlepšíme tím obsluhu v okolí Zličína, spolehlivost a komfort MHD a v neposlední řadě snížíme ekologickou zátěž z individuální automobilové dopravy,“ uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).



Nová stanice bude povrchová s dvěma kolejemi a bočním nástupištěm. Vznikne pod svahem na severní straně kolejiště depa Zličín rovnoběžně se Sazovickou ulicí. Vestibul bude orientován východně. Vstup do stanice bude mít automatické posuvné dveře. Na jihu bude nástupiště otevřeno a cestující bude od kolejiště depa oddělovat pouze prosklená stěna.

Severní část stanice bude tvořit obvodový plášť s prosklenými stěnami se žaluziemi. Pro nástup a výstup bude využíváno pouze severní nástupiště. „Stanice je nicméně koncipována tak, že do budoucna počítá i s druhým nástupištěm a případným prodloužením linky B dále na západ,“ sdělila mluvčí DPP Aneta Řehková.

Parkovací dům P+R bude stát mezi plánovanou stanicí Depo Zličín a ulicí Na Radosti, a to u křižovatky s Míšovickou. Vzdálenost mezi výstupem z metra a nejbližšími vstupy do garáží P+R bude zhruba 30 metrů.

DPP chce rovněž rozšířit samotné depo o dvě odstavné haly. Kapacita depa je nyní naplněna. „Pokud do budoucna plánujeme zkrácení intervalů na lince B, budeme muset do depa Zličín přesunout část souprav z linky A. Potřebujeme ale pro ně na Zličíně nejdříve postavit novou odstavnou kapacitu,“ uvedl generální ředitel DPP Petr Witowski.

Nové prostory potřebuje podnik také proto, že na Zličíně má zkušební trať pro testování nových vozů plánovaných pro linku D.

Podnik chce získat pravomocné stavební povolení na přelomu jara a léta 2022. Na podzim roku 2022 vyhlásí tendr na zhotovitele stavby. Samotná stavba by pak měla začít v létě 2023 a do provozu by byla stanice uvedena na konci letních prázdnin v roce 2025. Náklady jsou odhadovány na 1,4 miliardy korun.