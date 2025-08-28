Pražský dopravní podnik ruší tendr na klimatizace do tramvají. Přišlo moc dotazů

Autor: ,
  13:50
Pražský dopravní podnik zrušil tendr na doplnění klimatizací do zbylých 123 tramvají typu Škoda 15T. Důvodem je velký počet dotazů od potenciálních dodavatelů, které zadání nijak nekonkretizovalo. Dopravní podnik tak plánuje specifika tendru v hodnotě několika stovek milionů korun upravit a následně znovu vypsat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: DPP

Vyplývá to z informací uvedených na webu tenderarena.cz a informoval o tom i předseda Prahy Sobě Adam Scheinherr.

Tendr s předpokládanou hodnotou 431,5 milionu korun bez DPH vypsal DPP v červenci. Podle rozhodnutí následovala řada dotazů od potenciálních zájemců, zda podnik umožní instalaci jednotek i mimo vlastní vozovny, s čímž původní zadání nepočítalo. Podnik se proto rozhodl tendr zrušit, a to i proto, že odpovědi na dotazy spojené s úpravami podmínek by řízení neúměrně protáhly.

Jak tunelují dopravní podnik. Audit odhalil podfuky a fígle se zakázkami

DPP plánuje tendr vypsat znova. „Zadavatel na základě dotazů dodavatelů zvolí postup, kdy přehodnotí způsob zadání a zadávací řízení připraví způsobem, aby bylo více odpovídající reálné situaci na trhu a zadávací podmínky se nestaly nepřiměřenými a pro některé z dodavatelů diskriminačními,“ píše se v rozhodnutí.

Nyní je klimatizace instalována ve 127 vozech typu 15T, celkem podnik provozuje asi 770 tramvají. Podnik s vítězem tendru plánoval uzavřít rámcovou smlouvu, podle které by ročně nainstaloval klimatizace minimálně 20 tramvají. Doba trvání zakázky by tak byla pravděpodobně asi šest let.

Za právní rady platil pražský dopravní podnik stamiliony korun, odhalil audit

Původně byly vozy 15T dodávány s klimatizací pouze v kabině pro řidiče. V prostoru pro cestující byla jen ventilace. Ukázala se jako nedostatečná. Vozy 15T mají velkou zasklenou plochu a vnitřní teplota rychle roste i při nižších letních teplotách.

DPP se proto s firmou v roce 2014 domluvil, že bude do tramvají, které Praze od tohoto roku dodávala, klimatizace montovat. První upravenou tramvaj představil DPP v srpnu 2015. Dodatečné vybavení vozů, které byly dodány ještě bez klimatizace, schválili městští radní v roce 2019.

Situaci podle bývalého radního Prahy pro dopravu a předsedy nyní opoziční Prahy Sobě Scheinherra komplikuje i fakt, že město si při nákupu vozů v době primátora Pavla Béma nezajistilo práva na jejich technickou dokumentaci, kterou vlastní výrobce Škoda Transportation. Zadat zakázku komukoliv jinému by tak podle Scheinherra bylo velmi komplikované, až nereálné.

Prostornější, s koženkovými sedačkami. Svezli jsme se novou pražskou tramvají

Klimatizací pro cestující je podle informací podniku vybaveno také asi 66 procent ze zhruba 1200 autobusů, které v Praze jezdí, a všechny postupně nasazované trolejbusy. Budou ji mít i tramvaje 52T, kterých DPP plánuje v dalších letech nakoupit až 200 za 16,6 miliardy korun. První z nich začal podnik nedávno testovat v provozu na lince 12. Podle standardů kvality pražské integrované dopravy by měli řidiči zapínat klimatizaci v případě, že venkovní teplota přesáhne 22 stupňů Celsia.

Vstoupit do diskuse

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Policie zasahovala na „Vlasteneckém setkání“, které se věnovalo změně režimu

Policie v sobotu několikrát zasáhla na takzvaném Vlasteneckém setkání na zámku Příčovy u Sedlčan na Příbramsku. Na místě bylo přibližně tisíc příznivců akce a asi 20 odpůrců. „Několikrát jsme museli...

Náraz ho vymrštil z motorky, poté ho přejelo několik aut. D10 byla uzavřena

Dálnici D10 u Benátek nad Jizerou v noci uzavřela na několik hodin nehoda, zemřel při ní motocyklista. Při havárii spadl z motorky, poté jej na silnici přejelo několik aut. Příčinu nehody vyšetřují...

Muzeum otevřelo expozici s prapředky lidstva, vstupenky je nutné rezervovat

Dva měsíce budou v pražském Národním muzeu k vidění jedni z nejstarších známých předků lidstva. Jde o součást nové expozice Lidé a jejich předci. Fosilie 3,2 milionu let starých předků člověka...

Dvorecký most začínají zdobit umělecká díla, hlavu první sochy rozezvučí voda

Na Podolském předpolí u rozestavěného Dvoreckého mostu v Praze v pátek přibyla neokubistická socha „Heavy head“. Umělecké dílo má zvelebit a obohatit tamní veřejný prostor. Umisťování soch podle...

Ujíždějící šofér se řítil Prahou více než stovkou, při honičce vozu hořelo kolo

Více než stovkou se ulicemi Prahy řítil šofér se dvěma zákazy řízení, který v polovině srpna ujížděl policejní hlídce. Při honičce projel křižovatku na červenou a dokonce mu začalo hořet kolo....

28. srpna 2025  14:03

Pražský dopravní podnik ruší tendr na klimatizace do tramvají. Přišlo moc dotazů

Pražský dopravní podnik zrušil tendr na doplnění klimatizací do zbylých 123 tramvají typu Škoda 15T. Důvodem je velký počet dotazů od potenciálních dodavatelů, které zadání nijak nekonkretizovalo....

28. srpna 2025  13:50

Policie dopadla muže, který na eskalátoru v metru sahal ženě na intimní partie

Pražští policisté oznámili, že dopadli muže, který na začátku července na eskalátoru ve stanici metra Můstek osahával mladou ženu na intimních partiích. „Díky medializaci případu jsme získali několik...

19. srpna 2025  11:33,  aktualizováno  28.8 13:02

Zloděj v Praze ukradl auto i s řidičovou přítelkyní, žena stihla vyskočit

Kuriózní krádež vyšetřují policisté z Prahy 8. Pětatřicetiletý zloděj tam večer usedl do cizího odemčeného vozu a rozjel se, přestože na místě spolujezdce seděla přítelkyně majitele auta.

28. srpna 2025  12:15

Vysokorychlostní tratě změní poměry, význam Zahradního Města v Praze poroste

Vysokorychlostní tratě promění nejen dálkovou dopravu, ale také regionální vlakové linky v metropoli a okolí. Nejvíce se rozroste stanice Zahradní Město. Stane se z ní jeden z nejfrekventovanějších...

28. srpna 2025  10:01

Ustáli jsme to v hlavě. Na jaře bychom to asi nezvládli, řekl kapitán Haraslín

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku V chodbě u kabin se objal se soupeřovým trenérem a krajanem Adriánem Guľou, pak si kapitán sparťanských fotbalistů Lukáš Haraslín oddechl. „Přijeli jsme pro postup, ten máme. Jen jsme z toho nemuseli...

28. srpna 2025  9:05

Budějovické letiště odklonilo dva lety, kvůli střelbě armády v nedalekém újezdu

Českobudějovické letiště ve středu odklonilo dva lety z rekreačních destinací. Letadlo z Burgasu v Bulharsku přistálo v Praze, letadlo z turecké Antalye ve Vídni. Důvodem je podle ředitele letiště...

27. srpna 2025  17:36,  aktualizováno  19:46

Konstrukce výtoňského mostu se sundá, průjezd vlaků zajistí provizorium

Dva možné scénáře má před sebou osud výtoňského mostu, který spojuje pražský Smíchov s hlavním nádražím. Zatímco Správa železnic preferuje vybudování zcela nového mostu, památkáři se přiklánějí k...

27. srpna 2025  16:40

Řidič přejel do protisměru a čelně se střetl s náklaďákem. Na místě zemřel

Po střetu s nákladním autem zemřel ve středu u obce Tuklaty na Kolínsku řidič osobního auta. Řidič nákladního vozu utrpěl lehké zranění. Nehoda uzavřela silnici I/12, řekla krajská policejní mluvčí...

27. srpna 2025  14:30

Únik kyseliny mravenčí v kladenské firmě. Jeden člověk skončil v nemocnici

V areálu jedné z kladenských firem ve středu ráno unikla z barelu kyselina mravenčí. Prorazila ho tříska z palety. Většímu úniku zabránili zaměstnanci firmy, uvedli hasiči na síti X. Jeden člověk se...

27. srpna 2025  12:48

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Bagr strhl vedení na trati, zastavil vlaky mezi hlavním a smíchovským nádražím

Kvůli strženému trakčnímu vedení byl ve středu v Praze přerušen provoz vlaků mezi hlavním a smíchovským nádražím. U Výtoně se opravuje trať a bagr strhl trakční vedení. Před místem události zastavil...

27. srpna 2025  10:08,  aktualizováno  10:41

Sparta a Spartans proti klubům z Rigy. Být v pohárech je pro nás důležité, říká Vydra

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Letištním terminálem v Rize procházely v jednu dobu dva zástupy fotbalistů, kteří se míjeli s turisty. Spartans a Sparta. Vyslanci z Malty a z Česka dorazili do Lotyšska, aby v závěrečném předkole...

27. srpna 2025  7:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.