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Stařenku v Praze zranilo auto, žena ji jen doprovodila domů. Policie hledá svědky

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  14:03
Tržnou ránou, pohmožděninami a zlomeninami v obličeji skončila dopravní nehoda, kdy neznámé vozidlo srazilo přecházející pětaosmdesátiletou ženu. Z auta vystoupila žena, která zraněnou seniorku doprovodila k domu, ale odtud pak odešla. Pomoc zavolala až příbuzná, která za poraněnou ženou přijela. Policie teď žádá o pomoc svědky nehody, aby pomohli s jejím objasněním.

KRIMI

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Nehoda se stala ve čtvrtek 9. července kolem 17:00 v ulici V Štíhlách. Seniorka přecházela silnici na protější chodník, když se s ní střetl neznámý vůz.

„Při střetu byla seniorka zraněna a měla viditelné krvácivé poranění. Podle dosud zjištěných informací z vozidla vystoupila žena, která zraněnou seniorku doprovodila až k jejímu domu, kde s ní ještě chvilku mluvila přímo před vchodem a následně z místa odešla,“ informovala mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.

„Seniorce přivolala zdravotnickou záchranou službu až její příbuzná, která přijela za ní domů,“ doplnila. Po převozu do nemocnice lékaři zjistili, že žena utrpěla nejen tržnou ránu a pohmožděniny, ale také zlomeniny v obličeji.

Policie hledá ženu, která 9. července 2026 dovedla zraněnou seniorku k jejímu domu. Záchranku pětaosmdesátileté ženě zavolala až příbuzná, která za ní dorazila domů.
Policie hledá ženu, která 9. července 2026 dovedla zraněnou seniorku k jejímu domu. Záchranku pětaosmdesátileté ženě zavolala až příbuzná, která za ní dorazila domů.
Policie hledá ženu, která 9. července 2026 dovedla zraněnou seniorku k jejímu domu. Záchranku pětaosmdesátileté ženě zavolala až příbuzná, která za ní dorazila domů.
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„Na místo dopravní nehody nebyli přivoláni záchranáři, ale ani policisté a z tohoto důvodu jsme tuto událost začali šetřit až po dodatečném oznámení,“ podotkla Kropáčová. Vzhledem k časovému prodlení se policistům do současné chvíle nepodařilo zjistit vozidlo, a tudíž ani řidiče, který v daný okamžik vozidlo řídil.

Policie však má k dispozici kamerový záznam, na němž je zachycená žena, která se seniorku domu doprovodila. Ta může být důležitou svědkyní události. Policisté ji proto žádají, aby se přihlásila a poskytla informace o nehodě. Stejně tak další svědky, kteří střet auta s chodkyní viděli.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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