Dva lidé zemřeli na Nymbursku po čelním střetu s cisternou. Ujížděli policistům

  17:28
V Choťánkách na Nymbursku zemřeli v neděli odpoledne po čelním střetu s cisternou převážející asfalt dva lidé. Tedy řidič a spolujezdec, kteří v osobním autě ujížděli policistům.


foto: Shutterstock

Silnice I/32 je nyní uzavřená, na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému, policie vyšetřuje okolnosti nehody, řekla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Lehčí zranění utrpěl řidič cisterny, řekl mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.

Nehoda se stala kolem 16:15. „Hlídka policistů z obvodního oddělení v Poděbradech pronásledovala osobní vozidlo, které nezastavilo a ujíždělo směrem ven z obce v Poděbradech a následně řidič pronásledovaného vozidla v Choťánkách vyjel do protisměru a čelně narazil do cisterny převážející asfalt,“ řekla Suchánková. Osobní auto po střetu začalo hořet.

„Dva lidé utrpěli zranění neslučitelná se životem, třetího člověka jsme s lehkým zraněním převezli do nymburské nemocnice,“ řekl Hylebrant.

11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  17:32

V Choťánkách na Nymbursku zemřeli v neděli odpoledne po čelním střetu s cisternou převážející asfalt dva lidé. Tedy řidič a spolujezdec, kteří v osobním autě ujížděli policistům.

11. ledna 2026  17:28

