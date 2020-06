Na středočeských silnicích roste agresivita. Jde na nich o život

Bílé audi se řítí po silnici I/38 mezi Bělou pod Bezdězem a Mladou Boleslaví v protisměru a předjíždí, přestože proti němu jede jiné auto, které se musí vyhýbat. Jen díky velkému štěstí se nebezpečný manévr obešel bez tragických následků.

V autě, které se muselo vyhýbat, seděla Lucie Fírerová spolu se svým bratrem, jenž řídil. Ten okamžik ze 13. června oba považují za své druhé narozeniny. „Byl to pro nás šok, musím říci, že po zbytek cesty jsem se klepala strachy. Není nic příjemného, když se proti vám někdo vyřítí v protisměru a nebere ohled na ostatní. Naštěstí s námi nejely děti,“ řekla MF DNES mladá žena.

37 lidských životů si do poloviny června vyžádaly dopravní nehody v kraji.

Domnívá se, že ke střetu nedošlo jen shodou okolností. „Stačilo, aby byla na silnici nějaká nerovnost nebo se bratr lekl a zazmatkoval, tak jsme mohli skončit v příkopu. Naštěstí tu situaci dokázal zvládnout. Je třeba také uvážit, že bylo po dešti a silnice byla mokrá,“ přemýšlí.

Podobné případy na silnicích nejsou výjimkou, podle expertů i policistů agresivity mezi řidiči přibývá. I proto se Lucie Fírerová rozhodla, že celou věc nenechá být. V autě má totiž kameru, která celý incident zaznamenala, a vše předala policii. „Oznámení včetně kamerového záznamu jsme přijali, případ zaevidovali a v tuto chvíli je ve fázi prověřování,“ potvrdila mluvčí mladoboleslavské policie Lucie Nováková.

„Vůbec se nestydím za to, že jsem s tím šla na policii, protože když toto chování budeme tolerovat, tak bude přibývat tragických nehod. Každý si pamatuje, jak agresivní řidič nedávno zabil rodinu malé holčičce, byla toho plná televize. Nesmí se stávat, že někdo takto zabije celou rodinu,“ míní Fírerová.

A rozhodně není sama. MF DNES zjistila, že středočeská policie eviduje zhruba 130 podobných případů jen od začátku letošního roku. „Řidiči se na nás obracejí a předkládají nám nebo zasílají videa protiprávního jednání účastníků v silničním provozu. Jedná se například o nebezpečné předjíždění,“ řekl mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.



Počet takových oznámení podle Truxy přibývá, a to hlavně v okresech Mladá Boleslav, Nymburk a také na dálničním oddělení středočeského úseku dálnice D1.

„Každým takovým oznámením se policie zabývá. V případě, že dohledáme odpovědného řidiče, tak jeho jednání oznámíme do správního řízení příslušnému správnímu orgánu,“ uvedl Truxa. Zároveň však dodává, že ne vždy může policie případ zdárně uzavřít.

„Bohužel někdy předložené záznamy nemají dostatečnou vypovídající hodnotu nebo jsou nekvalitní. Zejména je problémem nečitelná registrační značka vozidla nebo nejasné místo, kde k přestupku došlo, abychom mohli jasně ztotožnit pachatele protiprávního jednání,“ uvedl Truxa.

Výrazně přibylo obětí nehod

Podle expertů podobných oznámení na policii nepřibývá nejen díky tomu, že si stále více lidí pořizuje do auta záznamové kamery, takzvané černé skříňky, ale také kvůli tomu, že na silnicích přibývá agresivity. „Dnes mnohdy není machr ten, kdo jede v obci padesát a na dálnici sto třicet. Dnes je machr ten, kdo ujede trasu Praha–Brno za hodinu a jede přitom neustále 180 kilometrů v hodině a ohrozí přitom desítky životů po cestě,“ řekl Miroslav Polách, koordinátor BESIP ve Středočeském kraji.

Vypovídající prý nejsou jen statistiky, které ukazují, že i přes omezení pohybu kvůli koronaviru na silnicích přibylo nehod i smrtelných zranění, ale také každodenní praxe.

„Bydlím u Neratovic, a když jedu ráno kolem šesté sedmé do Prahy, tak na krátkém úseku od Neratovic k Líbeznicím, kde je hodně plných čar, nás dokáže úplně zbytečně předjet alespoň pět aut, přestože jedeme podle předpisů. Na deseti kilometrech tito řidiči ušetří absolutní minimum času, pár sekund,“ říká Polách.

Právě při předjíždění často vznikají rizikové situace. „V silném provozu mě takový řidič po předjetí často vybrzdí. A stejně přitom žádný čas neušetří, nakonec se potkáme na příští křižovatce, ale hlavně že si pohonil své ego, že předjede pět aut,“ uvedl Polách.

Pravděpodobně i to může hrát roli ve smutné krajské statistice. Zatímco loni od ledna do května při nehodách ve středních Čechách zemřelo 25 lidí, letos to bylo skoro o polovinu více – 34 mrtvých.

Podle nejnovějších údajů se od začátku roku do 15. června na silnicích v kraji stalo celkem 5 775 dopravních nehod, při nichž zemřelo 37 lidí, 104 bylo těžce zraněno a 1 103 zraněno lehce. Jen tři lidé zemřeli během uplynulého víkendu. V jedné nehodě hrála roli zřejmě rychlost, ve druhé alkohol.

Mnozí piráti silnic se navíc ani příliš neobávají nějakých sankcí. Zákon totiž na nic jako agresivitu řidičů nemyslí. „Samozřejmě tam jsou ustanovení o dodržování bezpečné vzdálenosti za vozidlem, o maximální povolené rychlosti, ale agresivní způsob jízdy tam nijak stanoven není, bohužel,“ říká Polách.