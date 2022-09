U Prahy bourala dvě auta, ženu záchranáři uvedli do umělého spánku

„Stala se tam nehoda dvou osobních vozidel, situaci řešíme, jsme na místě. Komunikace je uzavřena, na místo si policisté zavolali vrtulník,“ sdělila pro iDNES.cz policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Příčina nehody podle policie není zatím známá. Na místo vyrazila posádka leteckých záchranářů, inspektor a záchranářská posádka.

„Ošetřeli jsme 34 letou ženu s poruchou vědomí. Záchranáři ji museli uvést do umělého spánku, zajistili jí dýchací cesty a poté ji letecky transportovali do nemocnice. Bylo tam ještě dítě, které bylo naštěstí jenom s odřeninami převezeno do nemocnice spíše z preventivních důvodů,“ uvedla mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.